Nissan Qashqai оснащен мягкой гибридной системой MHEV.

Первой моделью Nissan, начавшей официально продаваться в Украине с гибридной системой, стал Nissan Qashqai.

Благодаря мягкой гибридной системе MHEV Nissan Qashqai улучшает топливную экономичность автомобиля. В данной гибридной системе энергия, восстанавливаемая путем регенерации при замедлении автомобиля, хранится в литий-ионной аккумуляторной батарее. Эта накопленная энергия используется при работе систем старт/стоп, помощи при старте на склоне и распределении крутящего момента. Накопление энергии происходит при движении накатом до полной остановки (со скоростью менее 18 км/ч). В настоящее время двигатель выключается, а накопленная энергия используется для питания электрооборудования автомобиля. Это позволяет продлить период, когда двигатель не работает, и снизить расход топлива. Также, при ускорении автомобиля (диапазон 20-110 км/ч) энергия от литиево-ионной аккумуляторной батареи добавляет +6 Нм крутящего момента в течение определенного времени (до 20 секунд). Это также способствует уменьшению нагрузки на двигатель и улучшению показателей экономии топлива.

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В Украине Nissan Qashqai с системой MHEV поставляется с мощным инновационным бензиновым двигателем DIG-T объемом 1.3л. В зависимости от трансмиссии, 6-ступенчатой МКП или Xtronic, его мощность составляет 140 л. или 158 л.с. соответственно. Что касается максимального крутящего момента, то в версии МКП он составляет 240 Нм и 270 Нм в версии с Xtronic. Следует заметить, что показатели эффективности нового двигателя значительно выше по сравнению с двухлитровым бензиновым двигателем Nissan Qashqai предыдущего поколения.

В комплектации Visia Nissan Qashqai стоит от 1009690 гривен и дополнительно оснащается Full LED фарами, 7" цифровым дисплеем на панели приборов, интеллектуальным круиз-контролем и пакетом систем активной безопасности.

Стоимость Nissan Qashqai в версии Acenta начинается от 1094740 гривен. В этой версии авто дополнительно комплектуется подогревом лобового стекла, 17" легкосплавными дисками, двухзонным климат-контролем, системой без ключевого доступа I-key, 8" сенсорным дисплеем и камерой заднего вида.

Цены на авто в еще более богатой комплектации N-Connecta начинаются с 1 273 830 гривен. В этой версии кроме вышеуказанных опций, Nissan Qashqai оснащен большим 12,3" сенсорным дисплеем и цифровой приборной панелью такого же размера, 18" легкосплавными дисками алмазной резки, передними и задними датчиками парковки, системой кругового обзора и фоновой иллюминацией.

Высокая комплектация Tekna отличается адаптивным дальним светом, сиденьями со вставками из экокожи, панорамной стеклянной крышей и проекционным дисплеем диагональю 10.8". Стоимость автомобиля в такой комплектации начинается от 1 384 760 гривен.

Кстати говоря тест-драйв Nissan Qashqai

В максимальной комплектации Tekna+ в дополнение к вышеуказанным опциям предлагает 19" легкосплавные диски, сиденья из кожи премиум качества, передние сиденья с функцией массажа и премиальную аудиосистему Bose Audio System. Цены на Qashqai в максимальной комплектации начинаются от 1 505 860 гривен.

Nissan Qashqai с мягкой гибридной системой MHEV уже в наличии в дилерской сети и доступен для продажи.