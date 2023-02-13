Nissan Qashqai оснащений м'якою гібридною системою MHEV.

Першою моделлю Nissan, яка почала офіційно продавитись в Україні з гібридною системою, став Nissan Qashqai.

Завдяки м'якій гібридній системі MHEV Nissan Qashqai покращує паливну економічність автомобіля. В даній гібридній системі енергія, відновлювана шляхом регенерації під час уповільнення автомобіля, зберігається в літій-іонній акумуляторній батареї. Ця накопичена енергія використовується під час роботи систем старт/стоп, допомоги при старті на схилі та розподілу крутного моменту. Накопичення енергії відбувається під час руху накатом до повної зупинки (зі швидкістю менше ніж 18 км/год). В цей час двигун вимикається, а накопичена енергія використовується для живлення електрообладнання автомобіля. Це дозволяє подовжити період, коли двигун не працює, та знизити витрату палива. Також, під час прискорення автомобіля (діапазон 20-110 км/год) енергія від літій-іонної акумуляторної батареї додає +6 Нм обертального моменту протягом певного часу (до 20 секунд). Це також сприяє зменшенню навантаження на двигун та покращенню показників економії пального.

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В Україні Nissan Qashqai з системою MHEV постачається з інноваційним потужним бензиновим двигуном DIG-T об'ємом 1.3л. В залежності від трансмісії, 6-ступеневої МКП чи Xtronic, його потужність становить 140 к.с. або 158 к.с., відповідно. Щодо максимального крутного моменту, то у версії з МКП він становить 240 Нм і 270 Нм у версії з Xtronic. Варто зауважити, що показники ефективності нового двигуна значно вищі у порівнянні з двох літровим бензиновим двигуном Nissan Qashqai попереднього покоління.

У комплектації Visia Nissan Qashqai коштує від 1 009 690 гривень та додатково оснащується Full LED фарами, 7" цифровим дисплеєм на панелі приладів, інтелектуальним круїз-контролем та пакетом систем активної безпеки.

Вартість Nissan Qashqai у версії Acenta починається від 1 094 740 гривень. У цій версії авто додатково комплектується підігрівом лобового скла, 17" легкосплавними дисками, двозонним клімат-контролем, системою без ключового доступу I-key, сенсорним 8" дисплеєм та камерою заднього виду.

Ціни на авто у ще багатшій комплектації N-Connecta починаються з 1 273 830 гривень. У цій версії окрім вищевказаних опцій, Nissan Qashqai оснащений великим 12,3" сенсорним дисплеєм та цифровою панеллю приладів такого ж розміру, 18" легкосплавними дисками алмазної різки, передніми та задніми датчиками паркування, системою кругового огляду та фоновою ілюмінацією.

Висока комплектація Tekna з поміж іншого вирізняється адаптивним дальнім світлом, сидіннями зі вставками з екошкіри, панорамним скляним дахом та проєкційним дисплеєм діагоналлю 10.8". Вартість автомобіля в такій комплектації починається від 1 384 760 гривень.

До речі тест-драйв Nissan Qashqai

В максимальній комплектації Tekna+ на додаток до вищевказаних опцій пропонує 19" легкосплавні диски, сидіння зі шкіри преміум якості, передні сидіння з функцією масажу та преміальну аудіосистему Bose Audio System. Ціни на Qashqai в максимальній комплектації починаються від 1 505 860 гривень.

Nissan Qashqai з м'якою гібридною системою MHEV вже в наявності у дилерській мережі та доступний до продажу.