В Украине началось голосование за Автомобиль года 2026

Акции "Автомобиль года в Украине 2026" исполнилось 25 лет
В рамках ежегодной национальной акции Автомобиль года в Украине с 19 января 2026 года на официальном сайте autoroku.ua стартовало голосование среди общественности. Оно продлится до 28 февраля 2026 года включительно.
Именно результаты народного волеизъявления определят 10 автомобилей-претендентов на главное звание - "Автомобиль года 2026". В дальнейшем эти модели пройдут испытания во время финального тест-драйва, который проведет Экспертное жюри акции.
Как будут определять победителя
Механизм конкурса остается классическим и прозрачным. После тест-драйва финалистов будет сформирован итоговый рейтинг, где решающим станет суммарный балл Общественного и Экспертного жюри. Именно по этой формуле в марте 2026 года назовут абсолютного победителя, а также лауреатов в дополнительных номинациях.
Важное условие: голос за главную номинацию является обязательным - без него голосование в других категориях не засчитывается.
Дополнительные номинации 2026 года
Кроме главного титула, в этом году представлен широкий перечень дополнительных номинаций, сформирован с учетом количества заявок от официальных импортеров. В 2026 году жюри и общественность будут выбирать победителей в следующих категориях:
- Среди легковых автомобилей - базовый сегмент и бизнес-класс.
- В категории кроссоверов и SUV - городские, компактные, среднеразмерные модели, классические SUV и настоящие внедорожники.
- Отдельный блок посвящен электрифицированным моделям: легковым электромобилям, электрокроссоверам, электрическим SUV, а также гибридным кроссоверам и SUV.
- Также будут определять победителей среди премиальных и спортивных автомобилей, пикапов, семейных венов и коммерческих моделей.
- Отдельные специальные номинации посвящены дизайну и соотношению цена/качество.
- Такой перечень хорошо иллюстрирует, насколько разнообразным стал украинский автомобильный рынок даже в условиях непростой экономической ситуации.
Голосование с подарками
Традиционно участие в голосовании имеет не только символическую, но и практическое вознаграждение. Среди всех, кто отдаст свой голос, еженедельно будут разыгрываться автоподарки - в частности топливные талоны.
Кроме того, после завершения всего периода голосования будут определены победители главных призов от партнеров акции.
Почему это важно
"Автомобиль года в Украине" уже давно перестал быть сугубо профессиональным событием. Это индикатор рынка, который показывает, что именно интересует украинских водителей здесь и сейчас - от доступных городских моделей до технологических электрокаров и практических семейных авто.
И именно поэтому голос каждого участника имеет значение.