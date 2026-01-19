В Украине началось голосование за Автомобиль года 2026

В рамках ежегодной национальной акции Автомобиль года в Украине с 19 января 2026 года на официальном сайте autoroku.ua стартовало голосование среди общественности. Оно продлится до 28 февраля 2026 года включительно.

Именно результаты народного волеизъявления определят 10 автомобилей-претендентов на главное звание - "Автомобиль года 2026". В дальнейшем эти модели пройдут испытания во время финального тест-драйва, который проведет Экспертное жюри акции.

Как будут определять победителя

Механизм конкурса остается классическим и прозрачным. После тест-драйва финалистов будет сформирован итоговый рейтинг, где решающим станет суммарный балл Общественного и Экспертного жюри. Именно по этой формуле в марте 2026 года назовут абсолютного победителя, а также лауреатов в дополнительных номинациях.

Важное условие: голос за главную номинацию является обязательным - без него голосование в других категориях не засчитывается.

Дополнительные номинации 2026 года

Кроме главного титула, в этом году представлен широкий перечень дополнительных номинаций, сформирован с учетом количества заявок от официальных импортеров. В 2026 году жюри и общественность будут выбирать победителей в следующих категориях:

Среди легковых автомобилей - базовый сегмент и бизнес-класс.

В категории кроссоверов и SUV - городские, компактные, среднеразмерные модели, классические SUV и настоящие внедорожники.

Отдельный блок посвящен электрифицированным моделям: легковым электромобилям, электрокроссоверам, электрическим SUV, а также гибридным кроссоверам и SUV.

Также будут определять победителей среди премиальных и спортивных автомобилей, пикапов, семейных венов и коммерческих моделей.

Отдельные специальные номинации посвящены дизайну и соотношению цена/качество.

Такой перечень хорошо иллюстрирует, насколько разнообразным стал украинский автомобильный рынок даже в условиях непростой экономической ситуации.

Голосование с подарками

Традиционно участие в голосовании имеет не только символическую, но и практическое вознаграждение. Среди всех, кто отдаст свой голос, еженедельно будут разыгрываться автоподарки - в частности топливные талоны.

Кроме того, после завершения всего периода голосования будут определены победители главных призов от партнеров акции.

Почему это важно

"Автомобиль года в Украине" уже давно перестал быть сугубо профессиональным событием. Это индикатор рынка, который показывает, что именно интересует украинских водителей здесь и сейчас - от доступных городских моделей до технологических электрокаров и практических семейных авто.

И именно поэтому голос каждого участника имеет значение.