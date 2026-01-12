Неожиданно: "Автомобилем года 2026" в Европе стал бренд, не видевший титула 52 года

Нынешняя церемония стала особенно символичной - конкурс “Автомобиль года” проводился уже в 63-й раз и вернул премиальный бренд Mercedes-Benz на вершину после многолетнего перерыва. Победителя определяли 59 автомобильных журналистов из 23 стран Европы. Голосование проходило по традиционной системе, похожей на формат “Евровидения”, где каждый член жюри распределяет баллы между финалистами.

Читайте также: Какие новинки представила Mercedes-Benz на CES 2026

По итогам голосования Mercedes-Benz CLA получил наибольшее количество баллов и первых мест, окончательно закрепив за собой звание лучшего автомобиля года на европейском рынке.

Сильные конкуренты и электрифицированный финал

В финал конкурса 2026 года вышли семь моделей, и все они имели электрифицированные силовые установки - от гибридных до полностью электрических. Вместе с Mercedes-Benz CLA за главную награду боролись:

Citroën C5 Aircross

Dacia Bigster

Fiat Grande Panda

Kia EV4

Renault 4

Škoda Elroq

Конкуренция в этом году была одной из самых жестких за последние годы, ведь большинство финалистов представляли новое поколение доступных и массовых электромобилей.

Mercedes-Benz CLA

Итоговые результаты голосования

Mercedes-Benz CLA стал безоговорочным лидером финала, завершив голосование с 320 баллами. Второе место заняла Škoda Elroq с результатом 220 баллов, а третье досталось Kia EV4 - 208 баллов. Далее рейтинг выглядит так:

Citroën C5 Aircross - 207 баллов;

Fiat Grande Panda - 200 баллов;

Dacia Bigster - 170 баллов;

Renault 4 - 150 баллов.

CLA также получил наибольшее количество первых мест, ведь его поставили на вершину 22 члена жюри. Для сравнения, Citroën C5 Aircross стал фаворитом у 15 журналистов, тогда как Renault 4 в этом году не получил ни одного первого места.

Также интересно: В Киеве состоялся третий тест-драй акции "Авто года в Украине 2026"

Историческая победа для Mercedes-Benz

Эта награда стала лишь второй победой Mercedes-Benz за всю историю конкурса “Автомобиль года”. Последний раз бренд торжествовал еще в 1974 году с моделью Mercedes-Benz 450 SE/SEL – 52 года назад. Таким образом, победа CLA не только подчеркивает успех конкретной модели, но и символизирует возвращение Mercedes-Benz в число безоговорочных лидеров европейского авторынка в новую электрифицированную эпоху.