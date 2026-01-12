Неочікувано: "Автомобілем року 2026" у Європі став бренд, який не бачив титулу 52 роки

Цьогорічна церемонія стала особливо символічною — конкурс “Автомобіль року” проводився вже в 63-й раз і повернув преміальний бренд Mercedes-Benz на вершину після багаторічної перерви. Переможця визначали 59 автомобільних журналістів із 23 країн Європи. Голосування проходило за традиційною системою, схожою на формат “Євробачення”, де кожен член журі розподіляє бали між фіналістами.

Читайте також: Які новинки представила Mercedes-Benz на CES 2026

За підсумками голосування Mercedes-Benz CLA отримав найбільшу кількість балів і перших місць, остаточно закріпивши за собою звання найкращого автомобіля року на європейському ринку.

Сильні конкуренти та електрифікований фінал

У фінал конкурсу 2026 року вийшли сім моделей, і всі вони мали електрифіковані силові установки — від гібридних до повністю електричних. Разом із Mercedes-Benz CLA за головну нагороду боролися:

Citroën C5 Aircross

Dacia Bigster

Fiat Grande Panda

Kia EV4

Renault 4

Škoda Elroq

Конкуренція цього року була однією з найжорсткіших за останні роки, адже більшість фіналістів представляли нове покоління доступних та масових електромобілів.

Mercedes-Benz CLA

Підсумкові результати голосування

Mercedes-Benz CLA став беззаперечним лідером фіналу, завершивши голосування з 320 балами. Друге місце посіла Škoda Elroq з результатом 220 балів, а третє дісталося Kia EV4 — 208 балів. Далі рейтинг виглядає так:

Citroën C5 Aircross — 207 балів;

Fiat Grande Panda — 200 балів;

Dacia Bigster — 170 балів;

Renault 4 — 150 балів.

CLA також отримав найбільшу кількість перших місць, адже його поставили на вершину 22 члени журі. Для порівняння, Citroën C5 Aircross став фаворитом у 15 журналістів, тоді як Renault 4 цього року не отримав жодного першого місця.

Також цікаво: У Києві відбувся третій тест-драй акції "Авто року в Україні 2026"

Історична перемога для Mercedes-Benz

Ця нагорода стала лише другою перемогою Mercedes-Benz за всю історію конкурсу “Автомобіль року”. Востаннє бренд тріумфував ще у 1974 році з моделлю Mercedes-Benz 450 SE/SEL — 52 роки тому. Таким чином, перемога CLA не лише підкреслює успіх конкретної моделі, а й символізує повернення Mercedes-Benz до числа беззаперечних лідерів європейського авторинку в нову електрифіковану епоху.