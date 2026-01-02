Які новинки представила Mercedes-Benz на CES 2026

Одна з головних зірок CES 2026 — новий електричний GLC, який вперше буде показаний американській публіці. Для Mercedes-Benz це стратегічно важливий момент: GLC уже багато років залишається однією з найпопулярніших моделей бренду в США, а тепер отримує повністю електричне переосмислення.

Читайте також: Новий гібридний Mercedes-Benz CLA отримав китайський силовий агрегат

Новий GLC поєднує знайому універсальність із передовими технологіями. Автомобіль побудований на цифровій платформі MB.OS, оснащений новітніми системами допомоги водієві MB.DRIVE та підтримує 800-вольтову архітектуру швидкої зарядки. Потужність сягає 483 к.с., а розрахунковий запас ходу — до 713 км, що виводить модель у лідери сегмента розкішних електричних SUV. Поява нового електричного GLC на ринку США запланована на другу половину 2026 року.

Гіперекран та штучний інтелект: новий стандарт MBUX

Абсолютно новий GLC отримав найбільший на сьогодні суцільний дисплей Mercedes-Benz — 39,1-дюймовий гіперекран MBUX, що простягається від стійки до стійки. Це не лише вражаючий візуальний елемент, а й ключова частина інформаційно-розважальної системи MBUX четвертого покоління, яка вперше інтегрує штучний інтелект від Microsoft та Google. Система адаптується до водія, передбачає його потреби та об’єднує навігацію, мультимедіа і функції автомобіля в єдину цифрову екосистему.

“Ласкаво просимо додому”: новий рівень аудіо з Dolby Atmos

У театрі Dolby Live в Лас-Вегасі Mercedes-Benz демонструє своє бачення розкоші через звук. Новий електричний GLC підтримує просторове аудіо Dolby Atmos безпосередньо в Apple CarPlay, створюючи ефект домашнього кінотеатру в салоні. Серед ключових можливостей:

потокова передача музики з підтримкою Dolby Atmos;

відтворення аудіокниг у форматі просторового звучання;

розширені функції Apple CarPlay;

безшовна інтеграція з гіперекраном MBUX.

Цей підхід підкреслює філософію Mercedes-Benz “Welcome Home”, де автомобіль стає персональним цифровим простором комфорту.

Також цікаво: Найбезпечніші автомобілі 2025 року визначені новими тестами Euro NCAP

Покращене відео та розваги: CLA нового покоління

На стенді Xperi Mercedes-Benz презентує можливості потокового відео в абсолютно новому електричному CLA. Модель отримала підтримку DTS AutoStage Video на базі TiVo, що відкриває доступ до відеоконтенту безпосередньо в автомобілі. Додатково система RIDEVU від Sony Pictures Entertainment пропонує:

контент у форматі IMAX;

покращене звучання DTS:X;

більший вибір мультимедійних сервісів для пасажирів.

Таким чином, CLA стає повноцінною мобільною платформою для розваг під час подорожей і заряджання.

MB.DRIVE та NVIDIA: нове покоління допомоги водієві

Ще один ключовий акцент CES 2026 — MB.DRIVE наступного покоління, створений у партнерстві з NVIDIA. Mercedes-Benz використовує штучний інтелект NVIDIA, програмне забезпечення DRIVE AV та обчислювальні платформи NVIDIA DRIVE AGX для розвитку систем допомоги водієві.

Система MB.DRIVE ASSIST PRO поєднує навігацію та асистенти керування, дозволяючи автомобілю рухатися міськими маршрутами — від парковки до пункту призначення — з використанням автопілота другого рівня. Водій може в будь-який момент втрутитися в керування без деактивації системи, що робить взаємодію максимально природною та безпечною.

Читайте також: Скандал з "Дизельгейтом" Mercedes-Benz коштував компанії ще $150 мільйонів

140 років інновацій — і погляд уперед

Участь Mercedes-Benz у CES 2026 підкреслює не лише технологічні амбіції бренду, а й його історичну спадщину. Через партнерства з Dolby, Xperi та NVIDIA компанія демонструє, як поєднати 140 років інженерного досвіду з цифровим майбутнім автомобільної індустрії.