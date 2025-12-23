Скандал з "Дизельгейтом" Mercedes-Benz коштував компанії ще $150 мільйонів

Про угоду оголосила двопартійна коаліція генеральних прокурорів США. Вона стала логічним продовженням попереднього федерального врегулювання, яке раніше вже коштувало Mercedes-Benz мільярди доларів.

Також на тему: Колишній очільник Audi визнав свою провину у "Дизельгейті"

Маніпуляції з викидами та “чистий дизель”

За даними Генеральної прокуратури Нью-Йорка, німецький автовиробник встановлював у дизельні автомобілі нерозкрите програмне забезпечення, яке дозволяло транспортним засобам розпізнавати лабораторні тести на викиди. Під час таких випробувань системи працювали у “чистому” режимі, тоді як у реальних дорожніх умовах рівень шкідливих викидів перевищував законодавчі норми у 30–40 разів. Паралельно компанію звинувачують у введенні споживачів в оману — дизельні моделі активно рекламувалися як “екологічні”, “чисті” та такі, що мають наднизький рівень викидів.

Понад 200 тисяч автомобілів під підозрою

За оцінками слідства, з 2008 по 2017 рік Mercedes продав у США понад 211 000 дизельних автомобілів, оснащених так званими пристроями відключення контролю викидів. До списку потрапили численні моделі, включно з E-Class, GL-Class, GLE, GLK, ML, R-Class, S-Class, а також комерційні фургони Mercedes та Freightliner Sprinter з чотири- та шестициліндровими дизелями.

Як розподілять $150 мільйонів

Загальна сума врегулювання становить $149 673 750. З них:

$120 млн буде спрямовано штатам на програми зменшення та компенсації шкоди від забруднення повітря;

$29,7 млн оформлені як штраф, але його сплату тимчасово призупинено.

Mercedes-Benz зможе зменшувати штрафні зобов’язання, отримуючи кредит у $750 за кожен відремонтований, викуплений або знятий з експлуатації автомобіль.

Також цікаво: Скільки дизельних авто купили українці

Компенсації для власників

Щоб заохотити власників пройти офіційне оновлення програмного забезпечення, автовиробник зобов’язався виплачувати $2000 компенсації за кожен автомобіль, який отримає сертифіковану модифікацію системи викидів. Подати заявку на компенсацію можна до 30 вересня 2026 року. Компанія має окремо повідомити власників поштою про умови участі в програмі.

Жорсткі обмеження для компанії

У межах угоди Mercedes-Benz заборонено:

продавати або здавати в оренду дизельні автомобілі з незаконними програмними рішеннями;

робити оманливі заяви щодо екологічності дизельних моделей;

називати дизельні авто “чистими” або “низьковикидними” без фактичних підстав.

Компанія також повинна регулярно звітувати перед регуляторами про перебіг ремонту та оновлення автомобілів.

Читайте також: Audi повертає дизельні V6 TDI у модельну лінійку

Частина великої історії

Це врегулювання стало ще одним епізодом масштабного «дизельгейту» Mercedes. За даними Reuters, воно доповнює попередню федеральну угоду на $2,2 мільярда, укладену з урядом США. Попри формальне закриття чергової справи, історія з дизельними двигунами ще довго залишатиметься темною плямою в репутації бренду, який роками асоціювався з інженерною досконалістю та технологічною чесністю.