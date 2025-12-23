Скандал с "Дизельгейтом" Mercedes-Benz стоил компании еще $150 миллионов

О соглашении объявила двухпартийная коалиция генеральных прокуроров США. Она стала логическим продолжением предыдущего федерального урегулирования, которое ранее уже стоило Mercedes-Benz миллиарды долларов.

Манипуляции с выбросами и “чистый дизель”

По данным Генеральной прокуратуры Нью-Йорка, немецкий автопроизводитель устанавливал в дизельные автомобили нераскрытое программное обеспечение, которое позволяло транспортным средствам распознавать лабораторные тесты на выбросы. Во время таких испытаний системы работали в “чистом” режиме, тогда как в реальных дорожных условиях уровень вредных выбросов превышал законодательные нормы в 30–40 раз. Параллельно компанию обвиняют во введении потребителей в заблуждение - дизельные модели активно рекламировались как “экологические”, “чистые” и такие, имеющие сверхнизкий уровень выбросов.

Более 200 тысяч автомобилей под подозрением

По оценкам следствия, с 2008 по 2017 год Mercedes продал в США более 211 000 дизельных автомобилей, оснащенных так называемыми устройствами отключения контроля выбросов. В список попали многочисленные модели, включая E-Class, GL-Class, GLE, GLK, ML, R-Class, S-Class, а также коммерческие фургоны Mercedes и Freightliner Sprinter с четырех- и шестицилиндровыми дизелями.

Как распределят $150 миллионов

Общая сумма урегулирования составляет $149 673 750. Из них:

$120 млн будет направлено штатам на программы уменьшения и компенсации вреда от загрязнения воздуха;

$29,7 млн оформлены как штраф, но его уплата временно приостановлена.

Mercedes-Benz сможет уменьшать штрафные обязательства, получая кредит в $750 за каждый отремонтированный, выкупленный или снятый с эксплуатации автомобиль.

Компенсации для владельцев

Чтобы поощрить владельцев пройти официальное обновление программного обеспечения, автопроизводитель обязался выплачивать $2000 компенсации за каждый автомобиль, который получит сертифицированную модификацию системы выбросов. Подать заявку на компенсацию можно до 30 сентября 2026 года. Компания должна отдельно уведомить владельцев по почте об условиях участия в программе.

Жесткие ограничения для компании

В рамках соглашения Mercedes-Benz запрещено:

продавать или сдавать в аренду дизельные автомобили с незаконными программными решениями;

делать обманчивые заявления об экологичности дизельных моделей;

называть дизельные авто “чистыми” или “низковыбросными” без фактических оснований.

Компания также должна регулярно отчитываться перед регуляторами о ходе ремонта и обновления автомобилей.

Часть большой истории

Это урегулирование стало еще одним эпизодом масштабного "дизельгейта" Mercedes. По данным Reuters, оно дополняет предыдущее федеральное соглашение на $2,2 миллиарда, заключенное с правительством США. Несмотря на формальное закрытие очередного дела, история с дизельными двигателями еще долго будет оставаться темным пятном в репутации бренда, который годами ассоциировался с инженерным совершенством и технологической честностью.