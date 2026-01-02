Какие новинки представила Mercedes-Benz на CES 2026

Одна из главных звезд CES 2026 - новый электрический GLC, который впервые будет показан американской публике. Для Mercedes-Benz это стратегически важный момент: GLC уже много лет остается одной из самых популярных моделей бренда в США, а теперь получает полностью электрическое переосмысление.

Новый GLC сочетает знакомую универсальность с передовыми технологиями. Автомобиль построен на цифровой платформе MB.OS, оснащен новейшими системами помощи водителю MB.DRIVE и поддерживает 800-вольтовую архитектуру быстрой зарядки. Мощность достигает 483 л.с., а расчетный запас хода - до 713 км, что выводит модель в лидеры сегмента роскошных электрических SUV. Появление нового электрического GLC на рынке США запланировано на вторую половину 2026 года.

Гиперэкран и искусственный интеллект: новый стандарт MBUX

Абсолютно новый GLC получил самый большой на сегодня сплошной дисплей Mercedes-Benz - 39,1-дюймовый гиперэкран MBUX, простирающийся от стойки до стойки. Это не только впечатляющий визуальный элемент, но и ключевая часть информационно-развлекательной системы MBUX четвертого поколения, которая впервые интегрирует искусственный интеллект от Microsoft и Google. Система адаптируется к водителю, предусматривает его потребности и объединяет навигацию, мультимедиа и функции автомобиля в единую цифровую экосистему.

“Добро пожаловать домой”: новый уровень аудио с Dolby Atmos

В театре Dolby Live в Лас-Вегасе Mercedes-Benz демонстрирует свое видение роскоши через звук. Новый электрический GLC поддерживает пространственное аудио Dolby Atmos непосредственно в Apple CarPlay, создавая эффект домашнего кинотеатра в салоне. Среди ключевых возможностей:

потоковая передача музыки с поддержкой Dolby Atmos;

воспроизведение аудиокниг в формате пространственного звучания;

расширенные функции Apple CarPlay;

бесшовная интеграция с гиперэкраном MBUX.

Этот подход подчеркивает философию Mercedes-Benz “Welcome Home”, где автомобиль становится персональным цифровым пространством комфорта.

Улучшенное видео и развлечения: CLA нового поколения

На стенде Xperi Mercedes-Benz представляет возможности потокового видео в совершенно новом электрическом CLA. Модель получила поддержку DTS AutoStage Video на базе TiVo, что открывает доступ к видеоконтенту непосредственно в автомобиле. Дополнительно система RIDEVU от Sony Pictures Entertainment предлагает:

контент в формате IMAX;

улучшенное звучание DTS:X;

больший выбор мультимедийных сервисов для пассажиров.

Таким образом, CLA становится полноценной мобильной платформой для развлечений во время путешествий и подзарядки.

MB.DRIVE и NVIDIA: новое поколение помощи водителю

Еще один ключевой акцент CES 2026 - MB.DRIVE следующего поколения, создан в партнерстве с NVIDIA. Mercedes-Benz использует искусственный интеллект NVIDIA, программное обеспечение DRIVE AV и вычислительные платформы NVIDIA DRIVE AGX для развития систем помощи водителю.

Система MB.DRIVE ASSIST PRO сочетает навигацию и ассистенты управления, позволяя автомобилю двигаться по городским маршрутам - от парковки до пункта назначения - с использованием автопилота второго уровня. Водитель может в любой момент вмешаться в управление без деактивации системы, что делает взаимодействие максимально естественным и безопасным.

140 лет инноваций - и взгляд вперед

Участие Mercedes-Benz в CES 2026 подчеркивает не только технологические амбиции бренда, но и его историческое наследие. Через партнерства с Dolby, Xperi и NVIDIA компания демонстрирует, как совместить 140 лет инженерного опыта с цифровым будущим автомобильной индустрии.