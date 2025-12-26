У Києві відбувся третій тест-драйв акції "Авто року в Україні 2026"

Попри сніг, слизьке покриття та типову для зими непередбачувану погоду, організатори вирішили не переносити заїзд. І, як показав результат, рішення було правильним. Усі автомобілі впоралися з маршрутом без сторонньої допомоги, що стало наочною демонстрацією їхніх реальних можливостей у зимових умовах.

Також цікаво яке авто отримало звання "Авто року" в Японії

Хто вийшов на старт

Цього разу на тест-драйві зібралася доволі різнопланова компанія. Електричний сегмент представляли BMW iX та CHERY FX, які доводили, що електромобілі здатні бути практичними навіть узимку. Клас компактних і середньорозмірних кросоверів доповнили оновлені KIA Sportage та KIA XCeed.

Не обійшлося й без важчої техніки. У заїзді взяли участь пікап CHERY HIMLA, а також рамний позашляховик HAVAL H5 та новий SUBARU Forester. Окрему увагу привернув і абсолютно новий для українського ринку Volkswagen Tayron, який уперше показав себе в умовах реальної зими.

Практика важливіша за слова

Київський тест-драйв став ще одним доказом того, що паспортні дані та рекламні обіцянки — це одне, а реальна експлуатація зовсім інше. Сніг і холод швидко розставляють акценти, показуючи роботу повного приводу, електронних асистентів, підвісок і шин.

Той факт, що всі автомобілі завершили маршрут своїм ходом, без евакуації та «штовханини», став красномовним підсумком випробування. Для потенційних покупців це, без перебільшення, один із найцінніших аргументів — адже саме так виглядає щоденна експлуатація взимку, а не на ідеальному асфальті.

До речі чому взимку краще їздити на кросовері

Що далі

В рамках акції “Авто року в Україні 2026” вже пройшло три тест-драйви, на який пройшли випробування три десятки автомобілів, що вперше були представлені у 2025 році. Їх тестували експертне журі – автомобільні журналісти та блогери, які професійно випробують, пишуть чи знімають про автомобілі.

Далі – слово за громадським журі, яке буде обирати переможців на початку 2026 року. Вони виберуть десять авто-фіналістів, які знову постануть перед експертним журі в березні 2026 року.

Після фінального тест-драйву експертне журі виставить бали, і їх оцінки додадуть до громадського журі. Таким чином буде визначено як абсолютного переможця, так і кращих у класах авто. Результати акції “Авто року в Україні 2026” стануть відомі наприкінці березня 2026 року.