Hyundai KONA Hybrid будет продаваться по цене от $ 34 600 в четырех комплектациях.

В официальной дилерской сети начинает продаваться новое поколение Hyundai KONA Hybrid с гибридной силовой установкой. Стоимость модели с автоматической коробкой передач начинается с 1 281 400 грн. Позже в продаже появится и электрическая версия Kona Electric.

Модель будет доступна в 4-х комплектациях и пакетом спортивной внешней и внутренней отделки N Line. Производство модели налажено на заводе Hyundai Motor Company в Южной Корее.

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На украинском рынке кроссовер доступен с гибридной силовой установкой, которая состоит из бензинового двигателя 1,6 GDI с непосредственным впрыском и электродвигателя мощностью 43 л.с. Гибридная установка аккумулирует общую мощность 141 л.с., и обеспечивает комбинированный расход топлива на уровне 4,5 л/100 км согласно WLTP.

По сравнению с KONA предыдущего поколения, новая модель значительно увеличилась в размерах: длина + 175 мм, колесная база + 60 мм, ширина + 25 мм и высота +20 мм. Багажное отделение автомобиля теперь обеспечивает до 466 литров пространства.

В стартовой комплектации Express, стоимостью 1 281 400 грн, KONA Hybrid предлагает покупателю такие опции как: автоматическая трансмиссия; мультимедийная система с экраном на 12.3 дюйма, навигацией, и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto; светодиодные дневные ходовые огни, светодиодные фары головного света (Multy MFR) и задние светодиодные фонари; адаптивный круиз-контроль; кнопку запуска двигателя и систему бесключевого доступа; электронный парковочный тормоз; ассистенты предотвращения столкновения спереди и при левом повороте, ассистенты удержания автомобиля в полосе движения и предупреждения о выезде.

Дополнительный пакет внутренней и внешней отделки N Line доступен для комплектации Elegance и TOP. Пакет N Line включает: эксклюзивные литые диски R18, руль из перфорированной кожи, отделка сидений улучшенной тканью или алькантарой, красную строчку на руле, сиденьях и элементах салона, металлические педали, накладки на колесные арки и пороги окрашены в цвет кузова, хромированную насадку выхлопной системы и др.

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