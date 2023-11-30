Hyundai KONA Hybrid буде продаватись за ціною від $ 34 600 у чотирьох комплектаціях.

В офіційній дилерській мережі починає продаватись нове покоління Hyundai KONA Hybrid з гібридною силовою установкою. Вартість моделі з автоматичною коробкою передач починається з 1 281 400 грн. Пізніше в продажу з’явиться і електрична версія KONA Elektric.

Модель буде доступна в 4-ох комплектаціях та пакетом спортивного зовнішнього та внутрішнього оздоблення N Line. Виробництво моделі налагоджено на заводі Hyundai Motor Company в Південній Кореї.

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На українському ринку кросовер доступний з гібридною силовою установкою, яка складається з бензинового двигуна 1,6 GDI з безпосереднім впорскуванням та електродвигуна потужністю 43 к.с. Гібридна установка акумулює загальну потужність 141 к.с., та забезпечує комбінований розхід пального на рівні 4,5 л/100 км згідно WLTP.

У порівнянні з KONA попереднього покоління, нова модель значно збільшилась у розмірах: довжина + 175 мм, колісна база + 60 мм, ширина + 25 мм та висота +20 мм. Багажне відділення автомобіля тепер забезпечує до 466 літрів простору.

В стартовій комплектації Express, вартістю 1 281 400 грн, KONA Hybrid пропонує покупцеві такі опції як: автоматична трансмісія; мультимедійна система з екраном на 12.3 дюйми, навігацією, та підтримкою Apple CarPlay та Android Auto; світлодіодні денні ходові вогні, світлодіодні фари головного світла (Multy MFR) та задні світлодіодні ліхтарі; адаптивний круїз-контроль; кнопку запуску двигуна та систему безключового доступу; електронне паркувальне гальмо; асистенти запобігання зіткненню спереду та при лівому повороті, асистенти утримання автомобіля у смузі руху та попередження про виїзд.

Додатковий пакет внутрішнього та зовнішнього оздоблення N Line доступний для комплектації Elegance та TOP. Пакет N Line включає: ексклюзивні литі диски R18, кермо з перфорованої шкіри, оздоблення сидінь покращеною тканиною або алькантарою, червону строчку на кермі, сидіннях та елементах салону, металеві педалі, накладки на колісні арки та пороги пофарбовані у колір кузова, хромовану насадку вихлопної системи та ін.

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