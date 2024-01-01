В Украине перепродали "черный воронок" НКВД, Aston Martin и Lamborghini

На внутреннем рынке в течение сентября сервисные центры МВД зарегистрировали 77,6 тыс. сделок купли-продажи подержанных легковушек. Это на 14,4% меньше по сравнению с сентябрем 2023 года, и также на 11% меньше, чем было в августе-2024, пишет Институт исследований авторынка.

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Какие авто покупают чаще? Как и в предыдущие периоды, украинцы не изменяют своему "народному" бренду - Volkswagen, доля которого 12,5%, что вдвое больше, чем у марок, разместившихся за ним в списке.

До сих пор не теряют своей актуальности советские ВАЗы, из-за своих низких цен (которые сейчас стоят как средний смартфон). Далее - более привычные европейским автомобилистам производители, такие как Renault, BMW и Skoda.

Какой автосервис выбрать? Ведь каждый тип автомобиля имеет свои особенности, которые требуют специальных знаний на оборудование. Одна из крупнейших сетей автосервисов в Украине, которые имеют специализированные инструменты и профессиональный персонал – Bosch Auto Service. А для владельцев дизельных авто работает Bosch Diesel Service, где разбираются именно на этих типах двигателей. Рекламная информация



Топ-10 марок легковушек, внутренний рынок, сентябрь 2024 г.

Интересно, что в сентябре перепродали ГАЗ М-1 1939 года выпуска. Этот автомобиль известен тем, что им пользовались органы НКВД – забирали на допросы “врагов народа”. Машины черного цвета наводили ужас на граждан СССР, поэтому их называли “черный воронок”.

Правительственный квартал на Липках. Автомобиль "Эмка". Киевский номер "УК". В пользовании органов НКВД. Скрин. Автор неизвестен.

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В списке моделей в очередной раз первенство за Volkswagen Passat. Также высокий спрос сохраняется на Skoda Octavia и Volkswagen Golf.



Топ-10 моделей легковушек, внутренний рынок, сентябрь 2024 г.

Среди автомобилей премиум-сегмента, которые продавались в малых количествах, в сентябре было куплено 25 Maserati, 15 Bentley, 4 Rolls-Royce, 3 Lotus, 2 Aston Martin и один Lamborghini.

Вместе с определенным уменьшением объемов на "вторичке", наблюдается определенная стабилизация средних цен и уменьшение предложения. Это может свидетельствовать как о нормализации ситуации на рынке после нескольких колебаний, вызванных фактическими и потенциальными изменениями законодательства, так и о вероятности снижения темпов продаж.