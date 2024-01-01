В Україні перепродали "чорний воронок" НКВС, Aston Martin та Lamborghini

На внутрішньому ринку впродовж вересня сервісні центри МВС зареєстрували 77,6 тис. угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Це на 14,4% менше у порівнянні з вереснем 2023 року, і також на 11% менше, ніж було у серпні-2024, пише Інститут досліджень авторинку.

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Які авто купують частіше? Як і в попередні періоди, українці не зраджують своєму «народному» бренду — Volkswagen, частка якого 12,5%, що удвічі більше, ніж у марок, що розмістилися за ним у списку.

Досі не втрачають своєї актуальності радянські ВАЗи, через свої низькі ціни (які зараз коштують як середній смартфон). Далі — більш звиклі європейським автомобілістам виробники, такі як Renault, BMW та Skoda.

Який автосервіс обрати? Адже кожен тип автомобіля має свої особливості, які вимагають спеціальних знань на обладнання. Одна з найбільших мереж автосервісів в Україні, які мають спеціалізовані інструменти та професійний персонал - Bosch Auto Service. А для власників дизельних авто працює Bosch Diesel Service, де знаються саме на цих типах двигунів. Рекламна інформація



Топ-10 марок легковиків, внутрішній ринок, вересень 2024 р.

Цікаво, що у вересні перепродали ГАЗ М-1 1939 року випуску. Цей автомобіль відомий тим, що ним користувались органи НКВС – забирали на допити “ворогів народу”. Машини чорного кольору наводили жах на громадян СРСР, тож їх називали “чорний воронок”.

Урядовий квартал на Липках. Автомобіль «Емка». Київський номер «УК». У користуванні органів НКВС. Скрін. Автор невідомий.

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У списку моделей вкотре першість за Volkswagen Passat. Також високий попит зберігається на Skoda Octavia та Volkswagen Golf.



Топ-10 моделей легковиків, внутрішній ринок, вересень 2024 р.

Серед автівок преміумсегмента, які продавалися у малих кількостях, у вересні було куплено 25 Maserati, 15 Bentley, 4 Rolls-Royce, 3 Lotus, 2 Aston Martin та один Lamborghini.

Разом із певним зменшенням обсягів на «вторинці», спостерігається певна стабілізація середніх цін та зменшення пропозиції. Це може свідчити як про нормалізацію ситуації на ринку після кількох коливань, спричинених фактичними та потенційними змінами законодавства, так і про ймовірність зниження темпів продажів.