Цены на топливо упали за неделю на 20-90 коп. за литр

Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, за прошедшую неделю (11-18 сентября) снизили стоимость бензина и ДТ на 20-90 коп. за литр. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга “Консалтинговой группы А-95”.

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Наибольшее снижение было отмечено в сети “Укр-Петроль” – 90 коп. за литр. Так, бензин марки А-95 подешевел до 20,80 грн за литр, А-92 – до 19,80 грн за литр, ДТ – до 20,80 грн за литр. AMIC снизил цены на все виды топлива в пределах 54-56 коп. за литр.

На станциях столичной KLO бензины подешевели на 40 коп. за литр: А-95 до 23,49 грн за литр, А-92 – до 22,49 грн за литр, а дизельное топливо – на 20 коп. за литр, до 22,29 грн за литр. Motto сняла со стел 48 коп. по бензинам и 37 коп. за литр за дизтопливо. БРСМ сохраняла спокойствие: с бензинами сеть решила не спешить, а за дизтопливо снизить на символические 14 коп. за литр. Chipo, SUN OIL, Mango, “Фактор” и Prime также акцентировались на дизтопливе, сбросив за неделю 5-40 коп. за литр.

Была и одна сеть, которая нашла в себе силы поднять цены: на станциях UPG 18 сентября бензины подорожали на 50 коп. за литр: А-95 до 23,40 грн за литр, А-92 – до 22,40 грн за литр.

Снижение розничных цен стало следствием снижения цен в крупнооптовом сегменте. По данным “Консалтинговой группы А-95”, в период с 17 августа по 17 сентября крупнооптовые партии дизельного топлива подешевели на 1 170 грн/т, до 19 380 грн/т.

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Кроме того, еще одной причиной снижения цен в сетях эконом-сегмента могла стать ценовая политика их основного конкурента – консолидированной сети “Приват”. Отметим, несмотря на трехкратный рост цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке, сети “Привата” удерживают неизменные цены на АЗС в течение последних четырех месяцев.

Напомним, в мае-августе 2020 года рост средних розничных цен составил менее 4% (0,80-0,85 грн за литр в зависимости от вида топлива). При этом некоторые сети (WOG, ОККО и другие) повысили цены на 1,5 грн за литр, а сети-дискаунтеры, например, “БРСМ-Нафта”, – на 2 грн за литр.

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 11 по 18 сентября 2020 года, грн за литр: