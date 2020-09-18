Ціни на пальне впали за тиждень на 20-90 коп. за літр

Роздрібні оператори, що працюють в економ-сегменті, за минулий тиждень (11-18 вересня) знизили вартість бензину і ДТ на 20-90 коп. за літр. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу «Консалтингової групи А-95».

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Найбільше зниження було відзначено в мережі «Укр-Петроль» - 90 коп. за літр. Так, бензин марки А-95 подешевшав до 20,80 грн за літр, А-92 - до 19,80 грн за літр, ДП - до 20,80 грн за літр. AMIC знизив ціни на всі види палива в межах 54-56 коп. за літр.

На станціях столичної KLO бензини подешевшали на 40 коп. за літр: А-95 до 23,49 грн за літр, А-92 - до 22,49 грн за літр, а дизельне паливо - на 20 коп. за літр, до 22, 29 грн за літр. Motto зняла зі стел 48 коп. по бензинах і 37 коп. за літр за дизпаливо. БРСМ зберігала спокій: з бензинами мережу вирішила не поспішати, а за дизпаливо знизити на символічні 14 коп. за літр. Chipo, SUN OIL, Mango, «Фактор» та Prime також акцентувались на дизпаливі, скинувши за тиждень 5-40 коп. за літр.

Була і одна мережа, яка знайшла в собі сили підняти ціни: на станціях UPG 18 вересня бензини подорожчали на 50 коп. за літр: А-95 до 23,40 грн за літр, А-92 - до 22,40 грн за літр.

Зниження роздрібних цін стало наслідком зниження цін в крупнооптовому сегменті. За даними «Консалтингової групи« А-95 », в період з 17 серпня по 17 вересня великооптові партії дизельного палива подешевшали на 1170 грн / т, до 19 380 грн / т.

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Крім того, ще однією причиною зниження цін в мережах економ-сегмента могла стати цінова політика їх основного конкурента - консолідованої мережі «Приват». Відзначимо, не дивлячись на триразове зростання цін на нафту і нафтопродукти на світовому ринку мережі «Привату» утримують незмінні ціни на АЗС протягом останніх чотирьох місяців.

Нагадаємо, в травні-серпні 2020 р зростання середніх роздрібних цін склав менше 4% (0,80-0,85 грн за літр в залежності від виду палива). При цьому деякі мережі (WOG, ОККО і інші) підвищили ціни на 1,5 грн за літр, а мережі-дискаунтери, наприклад, «БРСМ-Нафта», - на 2 грн за літр.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 11 по 18 вересня 2020 р грн за літр: