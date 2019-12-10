Житомирский мастер построил шестиколесный Гелендваген, причем на этот раз - по заказу американского клиента.

Mercedes G55 AMG 2006 года специально привезли в Украину из Америки. Теперь это шестиколесный Гелик с правильными портальными мостами и пятью блокируемыми дифференциалами. В общем, все как у оригинала. Максимальная скорость - около 170 км / ч.

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К тому же, этот Mercedes G-Class 6X6 выглядит очень ярко благодаря многочисленным карбоновым деталям (кстати, их делают в Украине), капоту с воздухозаборником, Шноркель и AMG-шному передним бамперам. А вот диодные фары выполнены в стиле нового Mercedes G-Class 2019.

Салон прошит оригинальной кожей Мерседес, появились и карбоновые вставки. Также установлено рулевое колесо от нового Гелика 2015 года. Передние и задние кресла получили электропривод и подогрев.

В общем, с каждым разом житомирские умельцы удивляют нас все больше и больше. Подробнее об авто - в видеообзоре.

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