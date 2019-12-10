Эксперты называют две причины: укрепление гривны и позицию Антимонопольного комитета

В Украине начали дешеветь нефтепродукты. Эксперты топливного рынка говорят, что причин, из-за которым бензин и дизтопливо, наконец, начали терять в цене, две: это длительное устойчивое укрепление гривны к доллару и вмешательство Антимонопольного комитета (АМКУ). А вот цены на автогаз в декабре будет лихорадить.

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Согласно данным Нацбанка, гривна постоянно укрепляется в отношении к доллару третий месяц: за это время курс изменился с 25,4 грн/$ до 23,69 грн/$, или на 7%. Это создало потенциал для снижения цен на топливо примерно на 5% (1,3-1,5 грн/л в зависимости от вида и качества).

Также, согласно информации пресс-службы АМКУ, 5 декабря комитет направил «обязательные к исполнению рекомендации» по снижению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо для больших сетей АЗС, которых в Украине около десяти, в течение 10 дней.

"Комитет провел анализ рынков горючего и по результатам их функционирования в июне-ноябре установил: средние цены крупного опта на бензин А-95 и дизельное топливо снизились почти на 20%, курс доллара к гривне снизился почти на 12%, средние розничные цены на бензин А-95 и дизельное топливо снизились на 5-5,6%. Исходя из этого, АМКУ требует установить цены на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке", – говорится в сообщении пресс-службы.

Некоторые сети АЗС уже отреагировали, что позволило ценам пойти вниз, другие обещают пересмотреть ценники до конца недели.

То, что топливо имеет потенциал к удешевлению, подтвердил и заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев: "Только за счет укрепления гривны бензин в крупном опте (ж/д цистерна и более) подешевел на 350-400 грн/т, дизтопливо – на 300 грн/т, что позволило трейдерам начать снижение цен в рознице". По его словам, потенциал для снижения цен в рознице составляет еще около гривны на литре.

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