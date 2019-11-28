По состоянию на 28 ноября средняя розничная стоимость сжиженного газа на украинских АЗС составляет 11,97 грн/л.

Ряд сетей АЗС в Украине с 27 по 28 ноября повысили цены на сжиженный газ, используемый как автомобильное топливо, на 10-30 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива. Например, в Киеве на станциях оператора WOG сжиженный газ подорожал на 10 копеек за литр, до 13,08 грн. На станциях Shell повысили цену на 20 копеек за литр, до 12,29 грн. На AMIC и БАРС в столичном регионе цена выросла до 11,99 грн.

При этом в рамках акции на АЗС Avantage 7 газ подешевел на 50 копеек за литр, до 10,95 грн. Таким образом, средняя розничная цена сжиженного газа на 28 ноября составляет 11,97 гривен за литр.

Напомним, в октябре 2018 года цена на автогаз на АЗС в Украине достигло рекордных 16,99 грн за литр.

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