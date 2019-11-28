Станом на 28 листопада середня роздрібна вартість зрідженого газу на українських АЗС становить 11,97 грн/л.

Ряд мереж АЗС в Україні з 27 по 28 листопада підвищили ціни на зріджений газ, який використовується як автомобільне пальне, на 10-30 копійок за літр.

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Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного моніторингу ринку моторного пального. Наприклад, у Києві на станціях оператора WOG зріджений газ подорожчав на 10 копійок за літр, до 13,08 грн. На станціях Shell ціну підвищили на 20 копійок за літр, до 12,29 грн. На AMIC і БАРС у столичному регіоні ціна зросла до 11,99 грн.

При цьому в рамках акції на АЗС Avantage 7 газ подешевшав на 50 копійок за літр, до 10,95 грн. Таким чином, середня роздрібна ціна зрідженого газу на 28 листопада становить 11,97 гривень за літр.

Нагадаємо, жовтні 2018 року ціна на автогаз на АЗС в Україні досягла рекордних 16,99 грн за літр.

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