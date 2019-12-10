Експерт називають дві причини: зміцнення гривні і позицію Антимонопольного комітету

В Україні почали дешевшати нафтопродукти. Експерти паливного ринку кажуть, що причин, за якими бензин і дизпаливо, нарешті, почали втрачати в ціні, дві: це тривалий стійке зміцнення гривні до долара і втручання Антимонопольного комітету (АМКУ). А ось ціни на автогаз в грудні буде лихоманити.

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За даними Нацбанку, гривня постійно зміцнюється по відношенню до долара третій місяць: за цей час курс змінився з 25,4 грн / $ до 23,69 грн / $, або на 7%. Це створило потенціал для зниження цін на паливо приблизно на 5% (1,3-1,5 грн / л в залежності від виду та якості).

Також, за інформацією прес-служби АМКУ, 5 грудня комітет направив «обов'язкові до виконання рекомендації» щодо зниження роздрібних цін на високооктанові бензини і дизельне паливо до великих мереж АЗС, яких в Україні близько десяти, протягом 10 днів.

"Комітет провів аналіз ринків пального і за результатами їх функціонування в червні-листопаді встановив: середні ціни великого опту на бензин А-95 і дизельне паливо знизилися майже на 20%, курс долара до гривні знизився майже 12%, середні роздрібні ціни на бензин А -95 і дизельне паливо знизилися на 5-5,6%. Виходячи з цього, АМКУ вимагає встановити ціни на рівні, який існував би за умов значної конкуренції на ринку", - говориться в повідомленні прес-служби.

Деякі мережі АЗС вже відреагували, що дозволило цінами піти вниз, інші обіцяють переглянути цінники до кінця тижня.

Те, що паливо має потенціал до здешевлення, підтвердив і заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев: "Тільки за рахунок зміцнення гривні бензин в крупному опті (ж / д цистерна і більше) подешевшав на 350-400 грн / т, дизпаливо - на 300 грн / т, що дало можливість трейдерам почати зниження цін в роздрібі". За його словами, потенціал для зниження цін в роздрібі складає ще близько гривні на літрі.

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