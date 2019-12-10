Житомирський майстер побудував шестиколісний Гелендваген, причому на цей раз - на замовлення американського клієнта.

Mercedes G55 AMG 2006 року спеціально привезли в Україну з Америки. Тепер це шестиколісний Гелик з правильними портальними мостами і п'ятьма блокуємими диференціалами. Загалом, все як в оригіналу. Максимальна швидкість - близько 170 км / г.

Читате також: Ілон Маск потрапив у ДТП на пікапі Cybertruck і навіть не помітив цього: відео

До того ж, цей Mercedes G-Class 6X6 виглядає дуже яскраво завдяки численним карбоновим деталей (до речі, їх роблять в Україні), капоту з повітрозабірником, Шноркель і AMG-шному переднім бампером. А ось діодні фари виконані в стилі нового Mercedes G-Class 2019.

Салон перешитий оригінальної шкірою Мерседес, з'явилися і карбонові вставки. Також встановлено рульове колесо від новішого Геліка 2015 року. Передні і задні крісла отримали електропривод і підігрів.

Загалом, з кожним разом житомирські умільці дивують нас все більше і більше. Детальніше про авто - в відеоогляді.

Також цікаво: В Україні дешевшає пальне – хто встигне заправитись