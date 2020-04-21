Под Киевом обещают построить завод автомобильной электроники.

На днях между ООО "Костал Украина" и Бориспольской РГА был подписан меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в рамках реализации проекта строительства завода по производству мехатронных изделий (автомобильная электроника) на территории Дударковского сельского совета, сообщает Укравтопром со ссылкой на пресс-службу Бориспольской РГА.

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Реализация проекта создаст на Киевщине 900 новых рабочих мест.

ООО "Костал Украина" – дочерняя компания немецкой фирмы LEOPOLD KOSTAL GmbH & Co. Группа KOSTAL, которая состоит из 31 компании в 17 странах мира. Партнерами компании являются Ford, Audi, Volkswagen, Mercedes, Renault, BMW, SKODA, SEAT.

Общество было основано в 2006 году в городе Переяславе и разместилось на территории арендованного корпуса завода "Киевприбор". Предприятие занимается изготовлением автомобильной электроники, контактных систем, промышленной электроники, автоматического и диагностического оборудования.

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