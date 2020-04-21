Під Києвом обіцяють побудувати завод автомобільної електроніки.

Днями між ТОВ "Костал Україна" та Бориспільською РДА було підписано меморандум про співробітництво та взаємодію в рамках реалізації проекту будівництва заводу із виробництва мехатронних виробів (автомобільна електроніка) на території Дударківської сільської ради, повідомляє Укравтопром з посиланням на прес-службу Бориспільської РДА.

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Реалізація проекту створить на Київщині 900 нових робочих місць.

ТОВ "Костал Україна" — дочірна компанія німецької фірми LEOPOLD KOSTAL GmbH & Co. Група KOSTAL, яка складається із 31 компанії в 17 країнах світу. Партнерами компанії є Ford, Audi, Volkswagen, Mercedes, Renault, BMW, SKODA, SEAT.

Товариство було засновано у 2006 році у місті Переяславі та розмістилося на території орендованого корпусу заводу "Київприлад". Підприємство займається виготовленням автомобільної електроніки, контактних систем, промислової електроніки, автоматичного та діагностичного обладнання.

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