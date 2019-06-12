Главная ценность машины – в ее надстройке.

Уникальная надстройка грузовика изготовлена концерном Bowas (Германия) для приготовления взрывчатой смеси, а также для подготовки и проведения взрывных работ в карьерах. Она установлена на шасси Scania G440B8x4HZ Евро 5 ADR EX/III.

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Шасси Scania оснащены коробкой GRSO905 (12+2) с системой автоматического переключения Scania Оптикруз, двигателем с рабочим объемом 13 литров мощностью 440 л.с (2300 Нм), топливная система PDE. В кабине CG20 Highline есть два спальных места, электропакет, холодильник, магнитола, автономный отопитель 3 кВт.

По уровню технического оборудования и надстройки такой грузовик является уникальным для Украины, его стоимость с оборудованием составляет почти 1 000 000 евро. Это тот случай, когда шасси покупают на сдачу от стоимости надстройки.

Напомним, что тяжелые грузовики перестали пускать в Киев.