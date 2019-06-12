Головна цінність машини – у її надбудові.

Унікальна надбудова вантажівки вироблена концерном Bowas (Німеччина) для приготування вибухової суміші, а також для підготовки та проведення вибухових робіт в кар’єрах. Вона встановлена на шасі Scania G440B8x4HZ Євро 5 ADR EX/III.

Читайте також: на ЗАЗі почнуть випускати МАЗи

Шасі Scania оснащено коробкою GRSO905 (12+2) з системою автоматичного перемикання Scania Оптикруз, двигуном з робочим об’ємом 13 літрів потужністю 440 к.с (2300 Нм), паливна система PDE. В кабіні CG20 Highline є два спальні місця, електропакет, холодильник, магнітола, автономний опалювач 3 кВт.

За рівнем технічного обладнання та надбудови така вантажівка є унікальною для України, її вартість з обладнанням становить майже 1 000 000 євро. Це той випадок, коли шасі купують на решту від вартості надбудови.

Нагадаємо, що важкі вантажівки перестали пускати до Києва.