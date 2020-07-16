В Киеве сняли новый BMW X5 M четвертого поколения. Причем, приехал кроссовер БМВ в топовом исполнении Competition.

Первый БМВ Х5 М 2020 в Украине на иностранных номерах, но это транзиты. Так что, скорее всего, автомобиль в ближайшее время растаможат. Для справки: цена BMW X5 M Competition в Европе – 141 тыс. евро. В Украине такой официальный BMW X5 M стоит от 3598157 грн (116 241 евро).

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Автомобиль оснащен 4,4-литровым V8 твин-турбо с увеличенной до 625 л. с. мощностью. Кроссовер БМВ разгоняется до сотни за 3,8 с и развивает 290 км/час.

В авто перенастроена ходовая, установлены активные стабилизаторы и адаптивные амортизаторы. Тормоза увеличены до 395 мм спереди и 380 мм – сзади.

Узнается BMW X5 M Competition по обвесу, новому спойлеру на крыше, раздутым колесным аркам и 22-дюймовым дискам. В салоне установлены спортивные кресла и руль.

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