У Києві зняли новий BMW X5 M четвертого покоління. Причому, приїхав кросовер БМВ в топовом виконанні Competition.

Перший БМВ Х5 М 2020 в Україні - на іноземних номерах, але це транзити. Так що, швидше за все, автомобіль в найближчому часі розмитнять. Для довідки: ціна BMW X5 M Competition в Європі - 141 тис. євро.

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Автомобіль оснащений 4,4-літровим V8 твін-турбо зі збільшеною до 625 л. с. потужністю. Кросовер БМВ розганяється до сотні за 3,8 с і розвиває 290 км/год.

У авто перенастроєна ходова, встановлені активні стабілізатори і адаптивні амортизатори. Гальма збільшені до 395 мм спереду і 380 мм - ззаду.

Впізнається BMW X5 M Competition по обвісу, новому спойлеру на даху, роздутими колісними арками і 22-дюймовими дисками. У салоні встановлені спортивні крісла і кермо.

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