В Харькове сфотографировали купе Subaru Impreza 22B STI. Это самая ценная и дорогая модель в истории японской марки.

Дело в том, что купе Subaru Impreza STI очень редко. Всего изготовили только 424 таких авто – их создали для допуска двухдверной версии к чемпионату мира по ралли WRC. Сейчас их стоимость стартует где-то со 150 000 долларов, а кое-где достигает и $200 000-300 000.

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Как и положено Subaru Impreza STI, купе получило обвес и заднее антикрыло, а его крылья расширены. В салоне установлены спортивные кресла и руль.

Спорткар Subaru оборудован 2,2-литровым 280-сильным оппозитным турбомотором и 5-ступенчатой механической КПП. Конечно же, автомобиль полноприводный.

Кстати, недавно производство Subaru Impreza 22B STI возобновили в Великобритании .