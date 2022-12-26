У Харкові сфотографували купе Subaru Impreza 22B STI. Це найцінніша та найдорожча модель в історії японської марки.

Справа в тому, що купе Subaru Impreza STI дуже рідкісне. Усього виготовили лише 424 таких авто – їх створили для допуску дводверної версії до чемпіонату світу з ралі WRC. Зараз їх вартість стартує десь із 150 000 доларів, а подекуди сягає і $200 000-300 000.

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Як і належить Subaru Impreza STI, купе отримало обвіс та заднє антикрило, а його крила розширені. У салоні встановлені спортивні крісла та кермо.

Спорткар Subaru обладнано 2,2-літровим 280-сильним опозитним турбомотором та 5-ступінчастою механічною КПП. Звичайно ж, автівка повнопривідна.

До речі, нещодавно виробництво Subaru Impreza 22B STI відновили у Великій Британії.