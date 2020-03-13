Весьма актуальная вещь, несмотря на панические настроения в обществе, связанные с COVID-19. Да и просят за машину недорого.

В Каменском, на Днепровщине, на продажу выставлен модифицированный ГАЗ-2417 "Волга", выполненный вроде машин из "Безумного Макса".

Также интересно: Премьера "Форсаж 9" отложена до 2021 года

После всех операций, проведенных с “Волгой”, она лишилась задней части кузова, получила защиту всех окон металлическими сетками, “броню” на зубилоподобной передней части и многочисленные “шрамы” сварных швов по всей поверхности.

Эффектный кузов, после этого, поставили на внедорожное шасси с "тракторными" колесами.

Оригинальный мотор советского автомобиля 1988 года выпуска уступил место более современном 2,5-литровом. Его лишь замаскировали под компрессорный V8.

Фото: пикап “Волга” из Каменского / Топжыр

Продавец и вероятный креатор этого шедевра оценивает автомобиль в 1200 долларов, сообщает Топжыр.

Смотрите также: Естественный отбор: россиянин примотал себя к машине скотчем и разогнался до 140 км/ч