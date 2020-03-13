Вельми актуальна річ, зважаючи на панічні настрої в суспільстві, пов'язані з COVID-19. Та й просять за машину недорого.

У Кам’янському, на Дніпрівщині, на продаж виставлено модифікований ГАЗ-2417 “Волга”, виконаний на кшталт машин з “Шаленого Макса”.

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Після усіх операцій, проведених з “Волгою”, вона позбулась задньої частини кузову, отримала захист усіх вікон металевими сітками, “броню” на зубилоподібній передній частині та числені “шрами” зварних швів по всій поверхні.

Ефектий кузов, після цього, поставили на позашляхове шасі з “тракторними” колесами.

Оригінальний мотор радянського автомобіля 1988 року випуску поступився місцем сучаснішому 2,5-літровому. Його лиш замаскували під компресорний V8.

Фото: пікап “Волга” з Кам’янського / ТопЖир

Продавець та вірогідний креатор цього шедевру оцінює автомобіль у 1200 доларів, повідомляє ТопЖир.

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