В Украине продают реплику броневика Второй мировой войны за $15 000

Утверждается, что это машина 1942 года выпуска, однако никаких подтверждений этому не предоставляется. Отсутствует фото даже шильдика, которым обычно идентифицируется оригинальное изделие.

Упоминания о документе об этой машине, ее происхождения, кассовые квитанции покупки, нотариально заверенные акты дарения или еще что-нибудь о правдивости машины в объявлении отсутствуют. Это вызывает ряд вопросов.

Указывается, что эта колесная машина 1942 года выпуска, в некоторых источниках проскочила более поздняя дата – 1943 год. Вполне вероятно, если машина простояла где-то на складе или ездила в тылу, так как во фронтовых условиях ее возраст не просто короткий, а очень короткий. Не дожила бы до сегодняшнего дня.

По разным источникам этой бронированной машине БА-64 то ли 82, то ли 83 года, что уже вызывает ряд вопросов относительно оригинальности. Фото: сайт auto.ria

Несмотря на то, что точной цифры эксплуатационного цикла для любых колесных машин в годы Второй мировой войны не выведено, очень сомнительно, что здесь имеем оригинал БА-64 и что это одна из выпущенных всего 8174 машин.

В СССР такая техника в частное владение не продавалась, на время развала страны в 1991 году "шестьдесят четвертая" отсутствовала на складах резерва, поскольку там послевоенные версии 50-х и 60-х годов БТ-40 и БТР-60 уже были редкостью. Где она была, где стояла до реставрации, информация отсутствует.

Можно сравнить: примерно в одинаковом ракурсе вверху фото оригинального БА-64, а внизу – эта же модель в осовремененном виде после реставрации. Конечно, некоторые отличия есть. Фото: из открытых источников и auto.ria

Поэтому история выставленного на продажу броневика, который по свидетельству продавца наездил 100 тыс. километров, требует уточнений. Соответственно и ценник в 15 тысяч "зеленых" вызывает недоумение – слишком дорого для ретромашины, история которой документально не озвучена.

Но есть одна приятная деталь: по фото видно, что стремление владельца к идентичной реставрации с максимальным сохранением оригинальных черт или изготовление точной копии ему удалось. А вот сможет ли продавец документально доказать оригинальность образца – вопрос остается открытым.