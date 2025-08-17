В Україні продають репліку броньовика Другої світової війни за $15 000

Стверджується, що це машина 1942 року випуску, однак жодних підтверджень щодо цього не надається. Відсутнє фото навіть шильдика, яким зазвичай ідентифікується оригінальний виріб.

Згадки про документ про цю машину, її походження, касові квитанції купівлі, нотаріально завірені акти дарування чи ще будь-що про правдивість машини в оголошенні відсутні. Це викликає ряд запитань.

Вказується, що ця колісна машина 1942 року випуску, в деяких джерелах проскочила пізніша дата – 1943 рік. Цілком ймовірно, якщо машина простояла десь на складі чи їздила в тилу, бо ж у фронтових умовах її вік не просто короткий, а дуже короткий. Не дожила б до сьогоднішнього дня.

За різними джерелами цій броньованій машині БА-64 чи то 82, чи то 83 роки, що вже викликає ряд запитань щодо оригінальності. Фото: сайт auto.ria

Попри те, що точної цифри експлуатаційного циклу для будь-яких колісних машин у роки Другої світової війни не виведено, дуже сумнівно, що тут маємо оригінал БА-64 і що це одна із випущених загалом 8174 машин.

В СРСР така техніка у приватне володіння не продавалася, на час розвалу країни в 1991 році "шістдесят четверта" була відсутня на складах резерву, оскільки там післявоєнні версії 50-х та 60-х років БТ-40 та БТР-60 уже були рідкістю. Де вона була, де стояла до реставрації, інформація відсутня.

Можна порівняти: приблизно в однаковому ракурсі вгорі фото оригінального БА-64, а внизу – ця ж модель в осучасненому вигляді після реставрації. Звісно, деякі відмінності є. Фото: з відкритих джерел та auto.ria

Отож історія виставленого на продаж броньовика, який за свідченням продавця наїздив 100 тис. кілометрів, потребує уточнень. Відповідно й цінник у 15 тисяч "зелених" викликає подив – надто дорого для ретромашини, історія якої документального не озвучена.

Але є одна приємна деталь: з фото видно, що прагнення власника до ідентичної реставрації з максимальним збереженням оригінальних рис чи виготовлення точної копії йому вдалося. А ось чи зможе продавець документально довести оригінальність зразка – питання лишається відкритим.