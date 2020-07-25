На продажу в Украине выставили уникальный Rolls-Royce Silver Spur Mulliner Park Ward Limousine 1993 года выпуска. Таких автомобилей было выпущено всего 24 шт. на весь мир.

Silver Spur Mulliner Park Ward Limousine – не обычный седан, а удлиненный лимузин с кузовом около 6 м. Пробег автомобиля составляет вполне приемлемые 67 тысяч км. Цена – $65 тысяч, что совсем не много за такой редкий и роскошный автомобиль. В движение старый Rolls-Royce приводит огромный V8 объемом 6,75 л на 250 л.с., который сочетается с 4-ступенчатой ​​автоматической КПП.

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Но самое интересное – внутри. Салон отделан натуральными кожей и деревом, на полу – светлые мягкие коврики из длинного ворса, а пассажиры могут воспользоваться телевизором, холодильником и баром с хрустальными бокалами.

На автомобиле испанские регистрационные номера. К тому же, на заднем плане видно пальмы – наверное лимузин пока находится не в Украине, но, видимо, продавец может его привезти.

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