В Украине за выброшенный из окна транспортного средства мусор существует символическая административная ответственность. Недавно Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект об увеличении штрафов за такое нарушение.

В целом принятый в первом чтении законопроект 2207 регламентирует внедрение новых правил вывоза и утилизации отходов и мусора. Но есть некоторые пункты, касающиеся и автотранспорта.

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Например, сейчас за выбрасывание “мусора и других предметов из окон и дверей автобусов, маршрутных такси, троллейбусов или трамваев” предусмотрено предупреждение или штраф в размере 8,5-17 грн.

В новой редакции предлагается ввести изменения к второй части статьи 119 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В случае принятия законопроекта во втором чтении и вступления его в действие, норма будет звучать следующим образом: “Выбрасывание мусора и других предметов из окон и дверей автобусов, маршрутных такси, троллейбусов или трамваев – влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от ста до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан” (1 700 – 2 500 грн.)

Стоит отметить, что в случае принятия законопроекта тех, кто выбрасывает мусор из окон автомобилей, все равно не смогут оштрафовать, ведь в законопроекте четко указаны только “автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутные такси”.

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