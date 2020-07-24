В Україні за викинуте з вікна транспортного засобу сміття існує символічна адміністративна відповідальність. Нещодавно Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроект про збільшення штрафів за таке порушення.

У цілому прийнятий у першому читані законопроект 2207 регламентує впровадження нових правил вивезення та утилізації відходів та сміття. Але є деякі пункти, що стосуються і автотранспорту.

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Наприклад, зараз за викидання «сміття та інших предметів з вікон і дверей автобусів, маршрутних таксі, тролейбусів або трамваїв» передбачено попередження або штраф у розмірі 8,5-17 грн.

У новій редакції пропонується вести зміни до другої частини статті 119 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У разі прийняття законопроекту у другому читанні та вступу його в дію, норма звучатиме наступним чином: «Викидання сміття та інших предметів з вікон і дверей автобусів, маршрутних таксі, тролейбусів або трамваїв – тягне за собою попередження або накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» (1700-2500 грн.)

Варто зазначити, що у разі прийняття законопроекту тих, хто викидає сміття з вікон автомобілів, усе одно не зможуть оштрафувати, адже у законопроекті чітко вказані лише “автобуси, тролейбуси, трамваї та маршрутні таксі”.

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