На продаж в Україні виставили унікальний Rolls-Royce Silver Spur Mulliner Park Ward Limousine 1993 року випуску. Таких автомобілів було випущено всього 24 штуки на весь світ.

Silver Spur Mulliner Park Ward Limousine – не звичайний седан, а подовжений лімузин з кузовом довжиною близько 6 м. Пробіг автомобіля складає цілком прийнятні 67 000 км. Ціна – $65 000, що зовсім не багато за такий рідкісний і розкішний автомобіль. У рух старий Rolls-Royce приводить величезний V8 об'ємом 6,75 л на 250 к.с., який поєднується з 4-ступеневою автоматичною КПП.

Читайте також: Верховна рада збільшить штрафи за викинуте з вікна сміття

Але найцікавіше – всередині. Салон оздоблено натуральними шкірою і деревом, на підлозі – світлі м'які килимки з довгого ворсу, а пасажири можуть скористатися телевізором, холодильником і баром з кришталевими келихами.

На автомобілі іспанські реєстраційні номери. До того ж, на задньому плані видно пальми – напевне, лімузин поки що знаходиться не в Україні, але, мабуть, продавець може його привезти.

Читайте також: Штрафи за перевищення швидкості підвищать, а кількість камер збільшать