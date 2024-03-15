В феврале существенно увеличились сделки купли-продажи новой и подержанной мототехники.

Когда с дорог сошел снег, риск гололеда незначительный, а дождливых дней становится все меньше, самое время подготовиться к мотосезону. Владельцы водительских удостоверений категории А начинают задумываться, чтобы купить свой первый мотоцикл, или же заменить имеющуюся модель на более новую или более мощную.

Напомним, что приведенные далее числа получены только от учета официальных сделок купли-продажи и первых регистраций. "Теневая" часть рынка мотоциклов (в частности - вторичного) остается за пределами этого обзора. По мнению экспертов Института исследований авторынка, она может быть довольно значительной - даже равной, а то и больше официальной части.

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Динамика рынка мотоциклов

Теперь о числах: в феврале украинцы приобрели 3,3 тысячи всех мотоциклов. Это существенно больше (на 83,4%), чем за аналогичный период прошлого года, а также на весомые 36% больше, чем в январе-2024.

Среди общего количества 42,3% мотоциклов были новыми (импортированными из-за рубежа), количественно это 1395 штук. Обычно в сегменте мототехники большинство сделок составляют продажи новых транспортных средств, однако январь, как и февраль стал исключением - на этот раз "вторичка" снова несколько перевесила.

На внутреннем рынке заключили 1617 сделок купли-продажи мототехники, что составило 49% от общего количества. Лишь 8,8% мотоциклов были импортированы подержанными из-за рубежа (289 шт.).



Динамика рынка мотоциклов в Украине, февраль-2023 - февраль-2024

Средний возраст мотоциклов на рынке (по итогам февраля) составил 13 лет для тех, которые перепродавались внутри страны, и 12,8 года для мотоциклов, повавших на первую регистрацию после растаможки.

Самые популярные мотоциклы

На внутреннем рынке среди производителей мототехники в указанном периоде преобладали японские марки: Honda, Yamaha, и Geon. На внутреннем рынке чаще всего в феврале договоры купли-продажи заключали по Lifan LF (80 шт.), Loncin LX (58 шт.), и "классического" Jawa-350 (55 шт.).

В сегменте импорта – снова нехватка производителей, чтобы набрать классическую двадцатку самых популярных. Впрочем, это вполне логично – пока явно не пик сезона для этого сегмента. В целом импорт мотоциклов с пробегом продолжает держаться на японских марках Yamaha, Honda и Kawasaki.

Среди отдельных моделей чаще всего на первую государственную регистрацию подавали Honda CB (17 шт.), Kawasaki Ninja (16 шт.), и Yamaha FZ (8 шт.).

Новыми в Украине покупают в основном мототехнику китайских производителей: в феврале в очередной раз лидерами стали марки Spark, Musstang и Lifan.

Среди новых моделей мотоциклов в Украине первенство удерживает Spark SP-серии (232 шт.), второе место в очередной раз занял Musstang MT (196 шт.), третье (тоже без изменений относительно предыдущих периодов) - Lifan LF (113 шт.)

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