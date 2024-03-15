В лютому суттєво збільшились угоди купівлі-продажі нової та вживаної мототехніки.

Коли з доріг зійшов сніг, ризик ожеледі незначний, а дощових днів стає все менше, саме час підготуватися до мотосезону. Власники водійських посвідчень категорії А починають задумуватись, щоб купити свій перший мотоцикл, або ж замінити наявну модель на новішу чи то потужнішу.

Як завжди, нагадаємо, що наведені далі числа отримані лише від обліку офіційних угод купівлі-продажу та перших реєстрацій. «Тіньова» частина ринку мотоциклів (зокрема — вторинного) залишається поза межами цього огляду. На думку експертів Інституту досліджень авторинку, вона може бути досить значною — навіть рівною, а то й більшою за офіційну частину.

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Динаміка ринку мотоциклів

Тепер про числа: у лютому українці придбали 3,3 тисячі усіх мотоциклів. Це істотно більше (на 83,4%), ніж за аналогічний період минулого року, а також на вагомі 36% більше, ніж у січні-2024.

Серед загальної кількості 42,3% мотоциклів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 1395 штук. Зазвичай у сегменті мототехніки більшість угод складають продажі нових транспортних засобів, однак січень, як і лютий став винятком — цього разу «вторинка» знову дещо переважила.

На внутрішньому ринку уклали 1617 угод купівлі-продажу мототехніки, що склало 49% від загальної кількості. Лише 8,8% мотоциклів були імпортовані вживаними з-за кордону (289 шт.).



Динаміка ринку мотоциклів в Україні, лютий-2023 - лютий-2024

Середній вік мотоциклів на ринку (за підсумками лютого) склав 13 років для тих, які перепродувалися всередині країни, та 12,8 року для мотоциклів, які подавалися на першу реєстрацію після розмитнення.

Найпопулярніші мотоцикли

На внутрішньому ринку серед виробників мототехніки у зазначеному періоді переважали японські марки: Honda, Yamaha, та Geon. На внутрішньому ринку найчастіше у лютому договори купівлі-продажу укладали щодо Lifan LF (80 шт.), Loncin LX (58 шт.), та «класичного» Jawa-350 (55 шт.).

В сегменті імпорту знову нестача виробників, аби набрати класичну двадцятку найпопулярніших. Втім, це цілком логічно — поки явно не пік сезону для цього сегмента. Загалом імпорт мотоциклів з пробігом продовжує триматися на японських марках Yamaha, Honda та Kawasaki.

Серед окремих моделей найчастіше на першу державну реєстрацію подавали Honda CB (17 шт.), Kawasaki Ninja (16 шт.), та Yamaha FZ (8 шт.).

Новими в Україні купують в основному мототехніку китайських виробників: у лютому вкотре лідерами стали марки Spark, Musstang та Lifan.

Серед нових моделей мотоциклів в Україні першість утримує Spark SP-серії (232 шт.), друге місце вкотре посів Musstang MT (196 шт.), третє (теж без змін відносно попередніх періодів) — Lifan LF (113 шт.)

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