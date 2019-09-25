Цель исследования – проверить моторные масла на соответствие заявленным характеристикам и определить, какие из них могут считаться лучшими на украинском рынке.

С января 2018 года отменена государственная система сертификации УкрСЕПРО. Фактически она стала не обязательной, а добровольной. С одной стороны, это европейская практика – когда не государство, а рынок регулирует качество продукции. Такой подход позволяет производителю/представителю акцентировать внимание потребителя на конкретных характеристиках своей продукции, а не загонять себя в рамки государственных норм и требований. Но может быть и другая сторона медали – производители могут оказаться не совсем честны с потребителями. Для этого существуют независимые исследования.

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Как изменилось качество моторного масла и изменилось ли после отмены госсистемы сертификации в Украине, выяснил Институт потребительских экспертиз. Для испытаний в лабораторных условиях было выбрано 10 моторных масел 5W-40 различных брендов в разной ценовой категории.

Какие масла проверяли:

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ МАСЛА ОБЪЕМ, л ЦЕНА, грн 1 Castrol EDGE SAE 5W-40 (API SN/CF ACEA C3) 4 955 2 XADO ATOMIC OIL SAE 5W-40 (API SN/CF ACEA A3/B4) 4 846 3 ELF Evolution 900 SXR SAE 5W-40 (API SN/CF ACEA A3/B4) 4 618 4 Mobil Super 3000 X1 SAE 5W-40 (API SN/SM ACEA A3/B4) 4 635 5 Shell HELIX HX7 SAE 5W-40 (API SN ACEA A3/B4) 4 639 6 LIQUI MOLY Top Tec 4100 SAE 5W-40 (API SN/CF ACEA C3) 4 897 7 NANOPROTEC Engine Oil SAE 5W-40 PDI+ (API SN/CF/EC, ACEA C3, A3-B4) 4 750 8 ARAL High TRONIC SAE 5W-40 (API SN/CF ACEA C3) 4 731 9 ZIC SK X9 LS 5W-40 (API SN ACEA C3, A3/В3/B4) 4 660 10 Kroon-Oil Emperol SAE 5W-40 (API SN/CF ACEA A3/B4) 4 542

*Цена на момент закупки.

Из 10 образцов, ровно половина (Castrol, Liqui Moly, Nanoprotec, Aral и ZIC) классифицируются как ACEA C3. В таких маслах меньше содержания серы и фосфора и сульфатной золы, чем в маслах категории A3/B4 (буквы “А” и “В” определяют тип двигателя – для бензинового или дизельного). Масла с допуском ACEA C3 предназначены для автомобилей экологического класса не ниже Евро 4 и совместимы с катализаторами и сажевыми фильтрами.

Обратите внимание: использовать для новых автомобилей масла более раннего поколения, чем предусмотрено производителем, нельзя. То же касается и использования масел нового поколения в старых авто. Перед покупкой необходимо изучить руководство по эксплуатации и/или проконсультироваться со специалистами, чтобы требования и допуски соответствовали конкретному автомобилю.

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Как проводился эксперимент

Исследования качества моторных масел проводились в испытательном центре НИИ “МАСМА” в Киеве, одном из наиболее авторитетных учреждений в этой сфере.

Каждый образец проверяли на базовые физико-химические свойства, после чего были проведены лабораторно-стендовые методы исследования. Последние позволяют симитировать использование масел в реальных условиях, включая наиболее экстремальные.

Подробнее о методике проведения экспериментов и стендовых испытаний смотрите видео:

Физико-химические испытания

По основным физико-химическим свойствам все 10 масел успешно прошли лабораторную проверку. Абсолютно все образцы соответствуют нормам и отвечают заявленным характеристикам.

Стендовые испытания

Согласно результатам стендовых испытаний, масла трех производителей не прошли проверку коррозионности на пластинках из свинца. Отметим - предохранение деталей двигателя от коррозии является одним из важных назначений моторного масла. Излишнюю коррозионную активность показали масла Castrol, Kroon-oil и Xado.

По антиокислительным свойствам лучшим оказалось масло Nanoprotec. На втором месте Shell, а замыкает тройку лидеров Kroon-Oil. Худшие результаты по двум параметрам - у Xado.

Трибологические характеристики на ЧШМ при 20±5°C

Трибологические характеристики исследовались на четырёхшариковой машине трения с целью определения критической нагрузки, показателя износа и индекса задира, в конечном итоге, для оценки смазывающих свойств масел. В данном случае образцы нужно оценивать в совокупности по трем параметрам с разделением масел по классу.

Класс ACEA C3

Liqui Moly Nanoprotec Aral Castrol ZIC

Класс A3/B4

Elf Shell Kroon-Oil Mobil Xado

Результаты исследований моторного масла:

Какое моторное масло лучшее?

Выбор масла для своего автомобиля по бренду и/или цене не всегда гарантирует качество. В то же время, как показывают испытания, стоимость ниже средней по рынку тоже должна насторожить. Резюмируя, остается выделить масла трех брендов из категории С3, исследования которых показало наивысший уровень качества: Nanoprotec, Aral и Liqui Moly. По оценке физико-химических свойств и результатам стендовых испытаний с учетом цены, стоит выделить Nanoprotec Engine Oil SAE 5W-40 PDI+, как оптимальное масло по соотношению цена/качество класса ACEA C3.

В классе A3 / B4 (для двигателей более старых автомобилей) явных фаворитов и аутсайдеров не было - все показали хорошие результаты.

Материал предоставлен "Институтом потребительских экспертиз". Подробнее о результатах теста и методике проведения исследований, читайте на сайте Института.

Напомним, что когда лучше менять масло - по пробегу или моточасам.