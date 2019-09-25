Мета дослідження – перевірити моторні масла на відповідність заявленим характеристикам і визначити, які з них можуть вважатися кращими на українському ринку.

З січня 2018 року скасовано державну систему сертифікації УкрСЕПРО. Фактично вона стала не обов'язковою, а добровільною. З одного боку, це європейська практика – коли не держава, а ринок регулює якість продукції. Такий підхід дозволяє виробнику/представнику акцентувати увагу споживача на конкретних характеристиках своєї продукції, а не заганяти себе в рамки державних норм і вимог. Але може бути й інша сторона медалі – виробники можуть виявитися не зовсім чесні зі споживачами. Для цього існують незалежні дослідження.

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Як змінилася якість моторного масла і чи змінилася після скасування системи сертифікації в Україні, з'ясував Інститут споживчих експертиз. Для випробувань в лабораторних умовах було обрано 10 моторних масел 5W-40 різних брендів в різній ціновій категорії.

Які масла перевіряли:

№ п/п НАЙМЕНУВАННЯ МАСЛА ОБ'ЄМ, л ЦІНА, грн 1 Castrol EDGE SAE 5W-40 (API SN/CF ACEA C3) 4 955 2 XADO ATOMIC OIL SAE 5W-40 (API SN/CF ACEA A3/B4) 4 846 3 ELF Evolution 900 SXR SAE 5W-40 (API SN/CF ACEA A3/B4) 4 618 4 Mobil Super 3000 X1 SAE 5W-40 (API SN/SM ACEA A3/B4) 4 635 5 Shell HELIX HX7 SAE 5W-40 (API SN ACEA A3/B4) 4 639 6 LIQUI MOLY Top Tec 4100 SAE 5W-40 (API SN/CF ACEA C3) 4 897 7 NANOPROTEC Engine Oil SAE 5W-40 PDI+ (API SN/CF/EC, ACEA C3, A3-B4) 4 750 8 ARAL High TRONIC SAE 5W-40 (API SN/CF ACEA C3) 4 731 9 ZIC SK X9 LS 5W-40 (API SN ACEA C3, A3/В3/B4) 4 660 10 Kroon-Oil Emperol SAE 5W-40 (API SN/CF ACEA A3/B4) 4 542

*Ціна на момент закупки.

З 10 зразків, рівно половина (Castrol, Liqui Moly, Nanoprotec, Aral і ZIC) класифікуються як ACEA C3. У таких маслах менше вмісту сірки і фосфору і сульфатної золи, ніж в маслах категорії A3/B4 (букви "А" і "в" визначають тип двигуна-для бензинового або дизельного). Масла з допуском ACEA C3 призначені для автомобілів екологічного класу не нижче Євро 4 і сумісні з каталізаторами і сажовими фільтрами.

Зверніть увагу: використовувати для нових автомобілів масла більш раннього покоління, ніж передбачено виробником, не можна. Те ж стосується і використання масел нового покоління в старих авто. Перед покупкою необхідно вивчити керівництво з експлуатації та/або проконсультуватися з фахівцями, щоб вимоги і допуски відповідали конкретному автомобілю.

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Як проводилось дослідження

Дослідження якості моторних масел проводилися у випробувальному центрі НДІ "МАСМА" в Києві, одній з найбільш авторитетних установ у цій сфері.

Кожен зразок перевіряли на базові фізико-хімічні властивості, після чого були проведені лабораторно-стендові методи дослідження. Останні дозволяють зімітувати використання масел в реальних умовах, включаючи найбільш екстремальні.

Детальніше про методику проведення експериментів і стендових випробувань дивіться відео:

Фізико-хімічні випробування

За основними фізико-хімічними властивостями всі 10 масел успішно пройшли лабораторну перевірку. Абсолютно всі зразки відповідають нормам і заявленим характеристикам.

Стендові випробування

Згідно з результатами стендових випробувань, масла трьох виробників не пройшли перевірку корозійності на пластинках зі свинцю. Відзначимо – захист деталей двигуна від корозії є одним з важливих призначень моторного масла. Зайву корозійну активність показали масла Castrol, Kroon-oil і Xado.

За антиокислювальними властивостями кращим виявилося масло Nanoprotec. На другому місці Shell, а замикає трійку лідерів Kroon-Oil. Найгірші результати за двома параметрами – у Xado.

Трибологічні характеристики на ЧШМ при 20±5°C

Трибологічні характеристики досліджувались на чотирьохкульковій машині тертя з метою визначення критичного навантаження, показників зносу та індексу задирів, тобто в кінцевому підсумку – для оцінки змащувальних властивостей масел. В даному випадку зразки потрібно оцінювати в сукупності за трьома параметрами з поділом масел за класами.

Клас ACEA C3

Liqui Moly Nanoprotec Aral Castrol ZIC

Клас A3/B4

Elf Shell Kroon-Oil Mobil Xado

Результати досліджень моторного масла:

Яке моторне масло краще?

Вибір масла для свого автомобіля по бренду і / або ціною не завжди гарантує якість. У той же час, як показують випробування, вартість нижче середньої по ринку теж повинна насторожити. Резюмуючи, залишається виділити масла трьох брендів з категорії С3, дослідження яких показало найвищий рівень якості: Nanoprotec, Aral, Liqui Moly и ZIC. За оцінкою фізико-хімічних властивостей і результатами стендових випробувань з урахуванням ціни, варто виділити Nanoprotec Engine Oil SAE 5W-40 PDI+, як оптимальне масло за співвідношенням ціна / якість класу ACEA C3.

В класі A3/B4 (для двигунів більш старих автомобілів) явних фаворитів та аутсайдерів не було – усі показали добрі результати.

Матеріал надано "Інститутом споживчих експертиз". Детальніше про результати тесту та методику проведення досліджень, читайте на сайті Інституту.

Нагадаємо, що коли краще міняти масло – по пробігу або мотогодин.