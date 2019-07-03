Продажи новых автомобилей D-, E-классов с кузовом седан резко сокращаются.

За 5 месяцев 2019 года доля новых седанов D-класса уменьшились поровну с аналогичным периодом прошлого года почти на 21%, сообщает Auto-Consulting. А это – пятая часть продаж в этом сегменте.

Более того, в мае эта тенденция усилилась. В классе массовых автомобилей D-класса спрос снизился на 30%. А вот в пермиум-сегменте уменьшение незначительное – всего на 3%.

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Наиболее популярные новые седаны в D-классе – Volkswagen Passat, Subaru Outback, Ford Mondeo и Volkswagen Arteon. Впрочем, они потеряли от 14 до 73% по сравнению с прошлым годом.

В E-классе массового сегмента за 5 месяцев продажи также уменьшились на 25%. Среди лидеров – Toyota Camry ( -32%), Mazda6 ( -4%), Skoda Superb (-2%).

Что же выбирают украинцы вместо уважаемых ранее седанов? Большинство – кроссоверы, однако есть и такие, кто покупает хэтчбеки и универсалы. Именно эти типы кузовов наиболее популярны в Европе, откуда привозят в б\у автомобили.

Напомним, что российский "АвтоВАЗ" прекратил производство автомобилей.