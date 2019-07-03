Продажі нових автомобілів D-, E-класів з кузовом седан різко зменшуються.

За 5 місяців 2019 року частка нових седанів D-класу зменшились порівно з аналогічним періодом минулого року майже на 21%, повідомляє Auto-Consulting. А це – п'ята частина продажів в цьому сегменті.

Більше того, в травні ця тенденція посилилась. В класі масових авто D-класу попит знизився на 30%. А от в перміум-сегменті зменшення незначне – всього на 3%.

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Найбільш популярні нові седани в D-класі - Volkswagen Passat, Subaru Outback, Ford Mondeo та Volkswagen Arteon. Втім, вони втратили від 14 до 73% порівняно з минулим роком.

В E-класі масового сегменту за 5 місяців продажі також зменшились на 25%. Серед лідерів - Toyota Camry (- 32%), Mazda6 (- 4%), Skoda Superb (- 22%).

Що ж обирають українці замість шанованих раніше седанів? Більшість – кросовери, однак є і такі, хто купує хетчбеки та універсали. Саме ці типи кузовів більш популярні в Європі, звідки привозять вживані автомобілі.

Нагадаємо, що російський "АвтоВАЗ" припинив виробництво автомобілів.