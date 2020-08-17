Крупные розничные сети за выходные повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10-20 коп/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95".

WOG и ОККО в среднем повысили цены на 10 коп. за литр, до 12,58 и 12,61 грн за литр соответственно. На столичных станциях этих сетей цены составляют в WOG 12,58 грн за литр (+10 коп за литр до 14 августа), в ОККО – 12,59 грн за литр (+20 коп. за литр).

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Сеть АЗК SOCAR подняла цены на 15 коп. за литр, до 12,71 грн за литр. Такие сети как UPG и Luxwen повысили цены на 20 и 10 коп. за литр, до 11,70 и 11,99 грн за литр соответственно.

Средняя стоимость СПГ по Украине 17 августа составила 11,87 грн за литр (+3 коп. за литр).

По состоянию на 17 августа средняя оптовая цена СПГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) составляет 18 940 грн за тонну.

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