Великі роздрібні мережі за вихідні підвищили вартість скрапленого газу в межах 10-20 коп. / Л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи А-95".

WOG та ОККО в середньому підвищили ціни на 10 коп. за літр, до 12,58 і 12,61 грн за літр, відповідно. На столичних станціях цих мережі ціни складають у WOG 12,58 грн за літр (+10 коп за літр до 14 серпня) у ОККО -12,59 грн за літр (+20 коп. за літр).

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Мережа АЗК SOCAR підняла ціни на 15 коп. за літр, до 12,71 грн за літр. Такі мережі як UPG і Luxwen підвищили ціни на 20 і 10 коп. за літр, до 11,70 і 11,99 грн за літр, відповідно.

Середня вартість ЗВГ по Україні 17 серпня склала 11,87 грн за літр (+3 коп. за літр).

Станом на 17 серпня середня оптова ціна ЗВГ на умовах самовивозу з газонаповнювальних станцій (ГНС) становить 18 940 грн за тону.

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