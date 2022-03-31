Сервисные центры МВД возобновили возможность перерегистрации транспортных средств.

“С сегодняшнего дня (31.03.2022 г.) возобновляем услугу по перерегистрации транспортного средства при оформлении договора купли-продажи в сервисном центре МВД. В это тяжелое время следует максимально обеспечить доступ к государственным услугам. Потому что каждое такое действие – это наше “выстоим” для страны”, – отметил заместитель министра МВД Богдан Драпятый.

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Также граждане могут сдавать экзамены на категории С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1E, DE.

Лицам, прошедшим обучение в автошколе, будет доступен теоретический экзамен на категорию В. А затем в СЦ МВД возобновят сдачу и практического экзамена на дорогах общего пользования.

Напоминаем, что правительством была отменена сдача практического экзамена в сервисном центре МВД на автоплощадке, кроме категорий А1, А, В1.