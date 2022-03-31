Сервісні центри МВС відновили можливість перереєстрації транспортних засобів.

“Відсьогодні (31.03.2022 р.) відновлюємо послугу з перереєстрації транспортного засобу при оформленні договору купівлі-продажу в сервісному центрі МВС. У цей важкий час варто максимально забезпечити людей доступом до державних послуг. Бо кожна така дія – це наше “вистоїмо” для країни”, – зазначив заступник міністра МВС Богдан Драп’ятий.

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Також громадяни можуть складати іспити на категорії С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1E, DE.

Особам, які пройшли навчання в автошколі, буде доступний теоретичний іспит на категорію В. А згодом у СЦ МВС відновлять здачу і практичного іспиту на дорогах загального користування.

Нагадуємо, що Урядом було скасовано складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС на автомайданчику, крім категорій А1, А, В1.