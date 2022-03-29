З початку російського вторгнення для українських водіїв багато що змінилось. З одного боку з’явилось чимало нових обмежень, а з іншого - є і послаблення.

Юридичний порадник для ВПО зібрав зміни, які відбулись за період воєнного стану в Україні.

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Дозволено у період дії воєнного стану:

керування транспортними засобами особами, які мають національні посвідчення водія, строк дії яких закінчився. Також відповідне послаблення діє й протягом року з дня припинення / скасування воєнного стану; керування з 23.03.2022 транспортними засобами категорії C, C1 на території України особами, які мають посвідчення водія категорії B;

надання посвідчення водія для ознайомлення як у паперовому, так і в електронному вигляді (у застосунку «Дія»);

протягом року з дня припинення або скасування дії воєнного стану складення іспитів, необхідних для отримання посвідчення водія, за наявності свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, строк дії якого закінчився у період дії воєнного стану, та/або відомостей в Єдиному державному реєстрі МВС та після проходження медичного огляду;

виїзд за кордон водіїв вантажівок та залізничного транспорту, у т.ч. чоловіків у віці від 18 до 60 років, які заброньовані в установленому порядку для здійснення в період воєнного стану: міжнародних вантажних перевезень; перевезень для потреб Збройних Сил України; перевезень медичних вантажів; вантажів гуманітарної допомоги;

Примусове відчуження (реквізицію) майна, що перебуває у приватній власності громадян, у т.ч. транспортних засобів, за наявності одразу 4-х умов:

попереднього або наступного відшкодування його вартості; прийняття рішення про реквізицію Головнокомандувачем ЗСУ, Командувачем об’єднаних сил ЗСУ, командувачами видів та окремих родів військ (сил) ЗСУ, командувачами (начальниками) органів військового управління, командирами з’єднань, військових частин ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань ЗА ПОГОДЖЕННЯМ із міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради (без погодження - лише у місцевостях, де ведуться бойові дії); документального оформлення вилучення шляхом підписання акта встановленого зразка, із зазначенням підстав, ознак майна, розміру виплаченої компенсації, тощо. При цьому відсутність власника не виключає можливості складення акту. У такому випадку власник має право на ознайомлення із актом та його отримання під розписку; попередньої оцінки ринкової вартості майна перед вилученням майна. Така оцінка оформлюється у вигляді висновку, оригінал якого надається власнику. Розмір оцінки може оскаржуватися в суді.

Продовжено:

на рік із подальшою заміною строк дії посвідчення водія, що належить особі, яка переїжджає на постійне місце проживання в Україну, у разі його закінчення у період дії воєнного стану;

термін дії ДОПНВ-свідоцтв (документів на перевезення небезпечних вантажів).

Крім того, у разі набрання чинності законом № 7190 з 1 квітня 2022 року на період дії воєнного стану на території України буде СКАСОВАНО вимогу про оплату податків та митних зборів під час ввезення фізичними особами на митну територію України автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, транспортних засобів для перевезення вантажів у митному режимі імпорту.

Заборонено:

Рух транспортних засобів під час комендантської години за відсутності спеціального дозволу;

Використання на території України відеореєстраторів. При цьому заборона стосується фото та відеозйомки:

доріг загального користування;

об'єктів загального призначення;

об'єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень;

розташування, зосередження чи переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони.

Обмежено пересування транспортних засобів, у т.ч. за рахунок встановлення блок-постів.