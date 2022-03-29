С начала российского вторжения для украинских водителей многое изменилось. С одной стороны, появилось немало новых ограничений, а с другой - есть и послабление.

Юридический советчик для ВПЛ собрал изменения, произошедшие за период военного положения в Украине.

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Разрешено в период действия военного положения:

управление транспортными средствами лицами, имеющими национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек. Также соответствующее послабление действует и в течение года со дня прекращения / отмены военного состояния; управление с 23.03.2022 транспортными средствами категории C, C1 на территории Украины лицами, имеющими водительские удостоверения категории B;

предоставление водительского удостоверения для ознакомления как в бумажном, так и в электронном виде (в приложении “Дия”);

в течение года со дня прекращения или отмены действия военного времени сдачи экзаменов, необходимых для получения водительского удостоверения, при наличии свидетельства об окончании заведения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей, срок действия которого истек в период действия военного состояния, и/или сведений в Едином государственном реестре МВД и после прохождения медицинского осмотра;

выезд за границу водителей грузовиков и железнодорожного транспорта, в т.ч. мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, забронированных в установленном порядке для осуществления в период военного положения:международных грузовых перевозок, перевозок для нужд Вооруженных сил Украины, перевозок медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи;



Принудительное отчуждение (реквизиция) имущества, находящегося в частной собственности граждан, в т.ч. транспортных средств, при наличии сразу 4-х условий:

предварительного или последующего возмещения его стоимости;

принятие решения о реквизиции Главнокомандующим ВСУ, Командующим объединенных сил ВСУ, командующими видами и отдельными родами войск (сил) ВСУ, командующими (начальниками) органов военного управления, командирами соединений, воинских частей ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований ПО СОГЛАШЕНИЮ с городской государственной администрацией или исполнительным органом соответствующего местного совета (без согласования - только в местностях, где ведутся боевые действия);

документального оформления изъятия путем подписания акта установленного образца, с указанием оснований, признаков имущества, размера выплаченной компенсации и т.д. При этом отсутствие собственника не исключает возможность составления акта. В таком случае владелец имеет право на ознакомление с актом и его получение под расписку;

предварительной оценки рыночной стоимости имущества перед изъятием имущества. Такая оценка оформляется посредством вывода, оригинал которого предоставляется владельцу. Размер оценки может быть обжалован в суде.

Продолжено:

на год с последующей заменой срок действия водительского удостоверения, принадлежащего лицу, переезжающему на постоянное место жительства в Украину, в случае его окончания в период действия военного положения;

срок действия ДОПОГ-свидетельств (документов на перевозку опасных грузов).



Кроме того, после вступления в силу закона № 7190, с 1 апреля 2022 года на период действия военного положения на территории Украины будет отменено требование об оплате налогов и таможенных пошлин при ввозе физическими лицами на таможенную территорию Украины автомобилей легковых, кузовов к ним, прицепов и полуприцепов, мотоциклов, транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, транспортных средств для перевозки грузов в таможенном режиме импорта.

Запрещено:

Движение транспортных средств во время комендантского часа при отсутствии специального разрешения;

Использование на территории Украины видеорегистраторов. При этом запрет касается фото и видеосъемки:

дорог общего использования;

объектов общего назначения;

объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений;

расположение, сосредоточение или перемещение воинских частей (подразделений) сил обороны.



Ограничено передвижение транспортных средств, в т.ч. за счет установки блок-постов.